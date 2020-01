'Kichi' critica el "juicio" a Pablo Iglesias desde el primer día y pide tiempo para valorar su labor de vicepresidente

Publicado 17/01/2020 13:37:09 CET

CÁDIZ, 17 Ene.

El alcalde de Cádiz, José María González 'Kichi', ha afirmado en relación a las críticas que está recibiendo Pablo Iglesias que "al vicepresidente hay que dejarle un tiempo para que gobierne, para que sea vicepresidente".

A preguntas de los periodistas, el alcalde gaditano ha añadido que "no vale ese juicio permanente desde el primer día, porque cuando gobiernan las derechas no se le hace", y ha puesto como ejemplo la Junta de Andalucía, "que llevan gobernando nueve o diez meses y todavía siguen diciendo que es que acaban de llegar".

"Me recuerda mucho a cuando yo llegué al Ayuntamiento de Cádiz, porque a mí tampoco se me dejaron 100 días. Quizás porque seamos de izquierdas, porque seamos de progresistas, que los poderes de este país no nos dan ni un minuto de respiro", ha afirmado González, que ha recetado que "frente a eso, las soluciones".

En este sentido, ha añadido que "es necesario dejar un tiempo prudencial para que la gente llegue y se establezcan en los sitios, y en base a eso evaluar la idoneidad o no de las decisiones que se han tomado".

PACTO EN ANDALUCÍA

En cuanto a repetir la fórmula de Gobierno de colación en un futuro en Andalucía, el alcalde de Cádiz ha afirmado que "cualquier fórmula que por un lado frene el avance de la extrema derecha en las instituciones y por otra solucione los problemas de los andaluces puede valer para que se desarrolle".

No obstante, ha advertido que "la cuestión no es tanto las formas sino el fondo, donde pone cada uno las expectativas, las prioridades a la hora de gobernar". "Ahora lo que hay que hacer es volver a convencer desde la izquierda de que un proyecto de izquierda y progresista es posible. Y que nos dejemos a la mínima gente por el camino", ha concluido.