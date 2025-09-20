Landaluce pregunta en el Senado cuántos trenes de la línea Algeciras-Madrid han sufrido retrasos desde 2020

El senador del PP José Ignacio Landaluce, a su llegada a una sesión de control al Gobierno en el Senado. - Carlos Luján - Europa Press

ALGECIRAS (CÁDIZ), 20 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Algeciras (Cádiz) y senador del PP, José Ignacio Landaluce, ha presentado una pregunta en el Senado, con petición de respuesta escrita, en la que se interesa por cuántos trenes de la línea Algeciras-Madrid han sufrido retrasos entre los años 2020 y 2025, con desglose por años".

Además, en su pregunta, recogida por Europa Press, Landaluce pregunta también cuál es el porcentaje de puntualidad en cada uno de esos mismos años, así como cuál es la antigüedad de los trenes que operan en el trayecto Algeciras-Madrid y cuántos trenes nuevos han entrado en funcionamiento en esos años para el trayecto Algeciras-Madrid en sustitución de los más antiguos o de los inoperativos.

Cabe recordar que el pasado fin de semana el alcalde de Algeciras volvió a criticar "el abandono" de la conexión ferroviaria entre Algeciras y Madrid ante "los continuos retrasos" que se registran. "Estamos cada vez más aislados", afirmó al poner el foco en el servicio Alvia, que había llegado "con más de una hora de demora", generando además retrasos en la salida desde la ciudad y "afectando a decenas de usuarios en pleno fin de semana".

"Es una situación intolerable que se repite con demasiada frecuencia", lamentó Landaluce, que criticó "la falta de compromiso" del Gobierno de España con el Campo de Gibraltar, y exigió "soluciones inmediatas".

"Mientras el Gobierno promete, nosotros seguimos esperando: cada vez más desconectados, cada vez más olvidados. Nos duele esta situación, nos afecta esta situación injusta y el gobierno permanece en otros temas sin mirar al sur", afirmó.