En libertad el capital del OS35 tras ser detenido por el accidente del buque en Gibraltar

GIBRALTAR, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El capitán del buque OS35 ha quedado en libertad tras ser detenido por la Royal Gibraltar Police (RGP) en relación con el accidente del buque que dirigía, que se encuentra semihundido frente a la playa de Catalan Bay en el Peñón, según han indicado a Europa Press fuentes cercanas al caso.

Cabe recordar que según informó la RGP, sobre las 12,40 horas se le detuvo y que se encontraba "colaborando con los detectives de la División de Delitos y Servicios de Protección de la Policía Real de Gibraltar (Royal Gibraltar Police Crime & Protective Services Division), que está a cargo de la investigación del carguero varado".

Previo a la detención, el ministro Principal de Gibraltar, Fabian Picardo, había asegurado que al buque OS35 una vez que tuvo el impacto se le pidió que parara, pero "no paró, no siguió las instrucciones de Gibraltar y decía que no tenía ningún daño".

El buque "salía hasta el Estrecho para continuar su viaje y una vez en el Estrecho, contrario a las instrucciones de Gibraltar, la entrada de agua en el buque fue tal que el capitán no pudo seguir su viaje y tuvo entonces que aceptar las instrucciones de Capitanía de Gibraltar", ha agregado.