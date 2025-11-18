A licitación por 21,6 millones la rehabilitación de 46 kilómetros de carretera entre Chiclana y Vejer (Cádiz)

Plano de la obra a licitación para mejorar el firme de las carreteras de Cádiz - MINISTERIO DE TRANSPORTES

CÁDIZ 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha autorizado este martes al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a licitar, por un valor estimado de 21,6 millones de euros (IVA no incluido), las obras para rehabilitar los 46 kilómetros de las carreteras A-48 y N-340 que unen Chiclana de la Frontera con Vejer de la Frontera, en la provincia de Cádiz.

En concreto, la obra actuará en el firme entre los kilómetros 3 y 36,700 de la autovía A-48, y entre los kilómetros 24 y 36,300 de la carretera N-340, a su paso por Chiclana de la Frontera, Conil de la Frontera y Vejer de la Frontera, ha informado el Ministerio de Transportes en una nota.

Los trabajos consisten en la eliminación parcial y reposición del firme existente con un recrecido, extendiendo una nueva capa de rodadura. Con ello, se aumentará la capacidad estructural del firme para adecuarla a las acciones del tráfico, ampliando de este modo su periodo de vida útil.

Según el Ministerio, con la actuación se garantiza la seguridad vial de los usuarios, se recupera la capacidad estructural y funcional del firme y se conserva "adecuadamente" el patrimonio viario de titularidad pública.

Esta obra se incluye dentro del programa de conservación y mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado, en el que este Ministerio ha invertido 86,8 millones de euros desde junio de 2018 en la provincia de Cádiz.

Además, ha recordado que se trabaja en la mejora del Acceso Sur al Puerto de Algeciras, con una inversión de 50,3 millones de euros, y que el pasado mes de julio se licitó por 22,9 millones de euros la conservación de los accesos a Cádiz por los puentes de la Constitución y Carranza.