La Línea (Cádiz) resalta las 511 toneladas de alga invasora retiradas este año de sus playas

Una playa de La Línea de la Concepción tras actuar los servicios de limpieza - AYUNTAMIENTO DE LA LÍNEA

LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (CÁDIZ), 11 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de La Línea de la Concepción (Cádiz) ha informado que en lo que va de año, los servicios municipales han retirado 511 toneladas de alga invasora de sus playas, de las cuales el 93% se han recogido de arribazones producidos en el litoral de Poniente.

En una nota, el Consistorio linense ha hecho hincapié en que el volumen de algas "aumenta exponencialmente cada año", por lo que su recogida, traslado y canon de vertedero es "inasumible" para las arcas municipales.

Es por eso que ha valorado la colaboración que brinda la Diputación Provincial de Cádiz a través de ayudas a ayuntamientos afectados por el alga invasora, resaltando que para este año ha subvencionado a la localidad con 90.000 euros para paliar esta situación.

Además, ha indicado que en esta temporada se han retirado del litoral dos delfines listados (Stenella coeruleoalba) y dos ejemplares de tortuga boba (Caretta caretta), todos ellos varados muertos.

En limpieza, se han originado y recogidos residuos durante la temporada 2026 por un peso de más de 155 toneladas, de las cuales alrededor de 93.500 kilos han sido de bolsas producto de manoteo y de la recogida de los bombos, papeleras y el resto de la limpieza de las maquinas cribadoras.

Una vez finalizada la campaña oficial de Playas 2026 el pasado 10 de septiembre, la delegación municipal de Playas, que dirige el concejal Rafael León, ha realizado un balance "muy positivo" de la misma, al ondear la bandera 'Ecoplaya' en cuatro de las playas del litoral linense --Santa Bárbara, Sobrevela, Poniente y Alcaidesa--, además de contar un año más con la bandera playa libre de humo en Santa Bárbara.

Se ha contado durante la temporada con 15 operarios para las tareas de limpieza manual, cinco conductores para la limpieza mecanizada, un grupo de cuatro limpiadores en turno corrido de mañana y tarde para la limpieza y desinfección de módulos de aseo y duchas, cinco oficiales de mantenimiento, además del personal de oficina, control y coordinación propio del Ayuntamiento.

El servicio de salvamento y socorrismo ha corrido a cargo de la empresa concesionaria Forgeser, que ha contado con 15 socorristas, dos due, tres patrones de embarcación, dos conductores y un coordinador del servicio. En total, 23 efectivos humanos han velado por la seguridad esta temporada y que han realizado 174 asistencias sanitarias y 59 rescates acuáticos.