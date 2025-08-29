Una marcha solidaria con Palestina en bici y a pie discurre el 30 de agosto entre Puerto Real y El Puerto (Cádiz)

Juan José Ruiz, Guadalupe Calvo y Cristina Rey, representantes de las plaformas de Puerto Real y El Puerto con Palestina. - PUERTO REAL CON PALESTINA

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 29 (EUROPA PRESS)

Las plataformas Puerto Real con Palestina y El Puerto con Palestina han convocado para este sábado 30 de agosto una marcha solidaria que recorrerá en bicicleta y a pie el tramo que separa ambos municipios gaditanos.

En rueda de prensa, Juan José Ruiz, representante de la plataforma Puerto Real con Palestina, ha hecho un llamamiento "a nivel mundial para hacer un boicot a Israel".

"Si se hizo un boicot ya con Sudáfrica, que además tuvo efecto y fue a nivel mundial, creemos que un boicot a nivel internacional a Israel por este genocidio que se está transmitiendo todos los días en directo es totalmente necesario y hay que hacer todo lo posible", ha señalado.

Ruiz ha reclamado que la comunidad internacional y la ciudadanía "se movilice" para "denunciar lo que está haciendo Israel" y que haya "un boicote efectivo, tanto económico como embargo de armas, que haga posible que Israel detenga ya este genocidio".

Bajo el lema 'Desde el río hasta el mar', la movilización partirá a las 09,30 horas de Puerto Real con un primer tramo a bicicleta desde el antiguo chiringuito Katanga en el río San Pedro, llegando a la Casa de los Toruños en la playa de Valdelagrana, ya en El Puerto.

Desde allí se iniciará una marcha a pie a las 11,00 horas, que recorrerá el Paseo Marítimo de Valdelagrana hasta llegar a la Oficina de Turismo ubicada al inicio de la avenida de la Paz de la localidad portuense.

Esta marcha será también un acto de apoyo a la flotilla global Sumud, que partirá el 31 de agosto desde costas españolas con el objetivo de "romper el asedio israelí sobre Gaza".

Según se ha advertido, la movilización pretende denunciar "la situación de limpieza étnica y genocidio que sufre el pueblo palestino a manos de Israel" así como "los desplazamientos forzados, la destrucción indiscriminada, la hambruna y el bloqueo que mantiene en riesgo la vida de miles de personas".

Desde ambas plataformas se ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que participe en esta convocatoria y se sume a las reivindicaciones que el movimiento solidario está defendiendo, y que pasa por "la ruptura de las relaciones con Israel, el cese del comercio de armas y el embargo energético al Estado israelí".