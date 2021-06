Marín insiste en que no usar mascarilla al aire libre es "un grave error" que puede traer "consecuencias durísimas"

Marín insiste en que no usar mascarilla al aire libre es "un error" que puede traer "consecuencias durísimas"

Marín insiste en que no usar mascarilla al aire libre es "un error" que puede traer "consecuencias durísimas" - CS

CÁDIZ, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El coordinador de Ciudadanos (Cs) en Andalucía y vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, ha insistido este domingo en que no usar mascarilla al aire libre es "un grave error" que puede traer "unas consecuencias durísimas" y, por ello, ha afirmado que continuará recomendando a los ciudadanos el uso de la misma así como las distancias sociales.

Marín se ha desplazado este domingo hasta a Tarifa (Cádiz) junto al secretario de organización, Álvaro Márfil, el secretario de programas, Francisco López, el coordinador de la Janda, Francisco Segovia, y el responsable de la formación naranja en Tarifa, Nacho Garrido, para abordar "asuntos de especial interés para la zona y que tienen que ver especialmente con la situación que tanto a nivel turístico como epidemiológico afecta en estos momentos a Andalucía".

En este sentido, ha mostrado en un comunicado su preocupación por la distribución de las inversiones de los Fondos Next Generation. "Sabemos la importancia que, para esta provincia, y para toda Andalucía, tienen estos fondos para el desarrollo de proyectos estratégicos, y a día de hoy no sabemos cómo se van a gestionar estos recursos, ni tan siquiera si alguno de ellos ha sido aprobado", ha lamentado.

De esta forma, ha puesto de manifiesto la importancia de estos recursos para el desarrollo de infraestructuras que mejoren la competitividad del sector turístico, "no se puede olvidar que estos fondos que vienen de Europa tienen que ayudar precisamente a desarrollar las infraestructuras que todavía faltan, a crear empleo y a crear riqueza".

Concretamente, en el caso de Cádiz, el coordinador autonómico de la formación naranja ha resaltado que "se prevé una ocupación hotelera que va a superar ampliamente la previsión y la media andaluza, es muy probable que en el mes de julio esté por encima del 70% de ocupación, y que agosto se supere ampliamente el 85%".

Asimismo, también ha expuesto que "no se puede olvidar que esto es gracias a que se tiene una situación sanitaria que evidentemente lo permite". Aún así, ha puntualizado que "aquí se da una circunstancia muy concreta, en la zona este del Campo de Gibraltar se tiene una incidencia de unos 42 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que en la zona oeste está entorno al 127%".

Según ha precisado Marín, "esto es una muestra de que la situación sanitaria no es igual como se viene defendiendo desde Ciudadanos desde hace mucho tiempo".

"La situación no es igual en todos sitios y el hecho de no usar la mascarilla al aire libre o de no usar la mascarilla tal y como el gobierno de España en estos momentos ha decretado es un grave error y que puede contraer unas consecuencias durísimas", ha subrayado.

"Esa responsabilidad es la que nos llevará precisamente a poder recuperar la economía de Andalucía, a recuperar el empleo, y sobre todo, a salvar vidas", ha remarcado el coordinador de Ciudadanos en Andalucía, reiterando que hay que "seguir siendo responsables y prudentes, manteniendo las distancias, el uso de las mascarillas siempre que sea posible". "Les aconsejaría que no nos dejemos llevar por las noticias que en algunos casos son positivas pero que en algunos casos puede significar dar muchos pasos atrás", ha precisado.

Por último, Marín ha alentado a los andaluces que "seguir haciendo las cosas bien" porque "lo hemos estado haciendo todos con responsabilidad hasta ahora y si seguimos así podremos tener un verano muy positivo".