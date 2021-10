Marín pide que Andalucía "no sea maltratada una vez más" en los PGE "sencillamente porque no tenga un gobierno del PSOE"

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, ha señalado que no tienen "información de ningún tipo" sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE), aunque ha afirmado que espera "que Andalucía no sea una vez más maltratada injustamente sencillamente porque aquí hay un Gobierno que no es del PSOE".

En declaraciones a los periodistas, ha manifestado que el Gobierno "no da información de ningún tipo", aunque supone que "los socios como ERC, PNV y algunos otros tendrán toda la información", ya que "el resto de fuerzas políticas que no estamos en ese Gobierno de Sánchez no tenemos mucha información".

No obstante, ha explicado que "lo único" que pide es "que se trate de forma justa a Andalucía, por respeto a los ocho millones de personas que viven aquí", auque imagina que "habrá muchos intereses políticos que finalmente van a condicionar los PGE".

Marín ha manifestado que "es importante respetar a todas esas comunidades autónomas que estamos haciendo un magnífico trabajo, cumpliendo con todas las reglas que nos están imponiendo y además somos capaces de aprobar presupuestos, cumplir con el equilibrio presupuestario y no generar deuda". "En definitiva hacer las cosas bien económicamente para que después haya una contraprestación, justa, necesaria, igual que el resto de comunidades", ha dicho.

Asimismo, ha afirmado que "hay mucho déficit en materia de infraestructura, pero necesitamos al Gobierno de España también para ser capaces de seguir creciendo al ritmo que lo estamos haciendo".

El vicepresidente de la Junta ha lamentado que "hasta ahora, cada vez que se ha aprobado una ley Andalucía ha salido infrafinanciada" y ha añadido que "la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas parece que no está en la agenda del Gobierno".

"Se nos anunció no hace mucho por parte de la vicepresidenta que se iba a poner una propuesta encima de la mesa", ha recordado Marín, que ha advertido de que "si esa propuesta no se incluye en los PGE no habrá un nuevo modelo de financiación, con lo cual acabaremos esta legislatura y seguimos perdiendo 4 millones de euros diarios de inversiones por el simple hecho de vivir en Andalucía y de no tener un Gobierno del PSOE y Podemos".