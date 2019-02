Marlaska hace un balance "positivo" del Plan para el Campo de Gibraltar, donde "ha vuelto" el Estado de Derecho

Publicado 27/02/2019 17:44:20 CET

El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha hecho un balance "positivo" de la aplicación del Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar puesto en marcha por Gobierno porque, gracias a las medidas aplicadas, se ha hecho que el Estado de Derecho "vuelva" a la zona. "El Estado de Derecho estaba desapareciendo y ha vuelto", ha dicho el ministro.

Marlaska se ha pronunciado así ante una pregunta del PSOE planteada en la sesión de control del Congreso que ha tenido lugar este miércoles. El ministro ha bromeado en primera instancia porque, según él, la oposición no le había preguntado por el tema ni el PP y eso es porque el Gobierno lo estaba haciendo "bien". "Miren si lo ha debido hacer bien este Gobierno que me han dado palo en todo, pero en esto han estado callado porque saben que no había ninguna interpretación, ni siquiera utilizando la falsedad", ha añadido.

Con todo, el ministro ha señalado que el balance que hace el Gobierno después de haber puesto en marcha dicho plan es "positivo" porque "se han restablecido las condiciones de seguridad y ha crecido entre la ciudadanía y los grupos criminales la percepción de una mayor firmeza en la actuación policial ante las amenazas que representaba el narcotráfico en el tejido social".

También, según ha indicado el ministro, se ha incrementado el número de detenidos y el volumen de aprehensiones, especialmente de hachís; se ha impulsado actuaciones para atacar las vías de financiación, "que es lo importante de los grupos criminales", profundizándose en las investigaciones; se ha reforzado la coordinación policial; se ha fomentado una mayor participación de los ciudadanos y colectivos afectados por el narcotráfico en las políticas y medidas de prevención policial.

En concreto, se han practicado 1.976 detenciones, cuando el número total de personas detenidas el año pasado "fue evidentemente bastante mayor que en el año 2017"; se han cogido 71.733 kilogramos de hachís; se ha incautado 120 medios de transportes terrestres y una "cantidad importante" de dinero en metálico.

"Teníamos un doble reto y lo emprendimos desde el primer día que llegamos", ha dicho Marlaska, quien ha asegurado que era importante "contrarrestar las condiciones de seguridad porque el Estado de Derecho estaba desapareciendo del Campo de Gibraltar" y ahora "ha vuelto donde no debía de haber dejado de estar". Así, se ha hecho "más seguridad y más legalidad".

Por último, el ministro ha dicho que está "convencido" de que el Gobierno está "realmente" realizando una actuación "debida que corresponde" en la zona porque son "no sólo agentes de la Policía y Guardia Civil, sino ciudadanos del Campo de Gibraltar" los que le han transmitido así. "Para mi eso es el mejor termómetro", ha zanjado.

El diputado nacional del PSOE por la provincia de Cádiz, Salvador de la Encina, ha sido quien ha planteado la pregunta al ministro, sin embargo, durante su intervención ha contestado al diputado 'popular' Rafael Hermando, quien con anterioridad ha dicho en el hemiciclo que "quedará en la conciencia del Gobierno" las personas que han fallecido tratando de cruzar el Mar de Alborán.

De la Encina ha dicho que lo que quedará "para siempre" en la conciencia del PP será el "abandono de los ciudadanos del Campo de Gibraltar", el "maltrato al que le sometieron" durante sus últimos años de de gobierno. Así, ha afirmado que el exministro de Interior Juan Ignacio Zoido se hizo "mucha foto" en la comarca pero no puso "ni un sólo recurso" por lo que el Estado "no cortó de raíz la escalada de violencia y ahora se paga".

Sin embargo, en junio hubo un cambio de Gobierno con un ministro "involucrado" con los ciudadanos y con el Campo de Gibraltar que aprobó 20 días después de llegar al Gobierno un Plan de Seguridad Ciudadana para la comarca con 7,3 millones "que ha supuesto un incremento espectacular de medios y materiales".

También, ha nombrado De la Encima, el Goierno aprobó el decreto que limitaba el uso de las 'narcolanchas' y aprobó un plan de desarrollo integran para el Campo de Gibraltar con 810 millones de euros "de los cuales 330 iban en los presupuestos que Hernando ha votado en contra" y que ahora "imposibilita esos recursos necesarios para continuar" proporcionando seguridad a la comarca.