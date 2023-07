Marlaska (PSOE) destaca en Cádiz las medidas dirigidas a jóvenes para "facilitar el acceso al empleo y su emancipación"

ROTA (CÁDIZ), 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El candidato número uno al Congreso por la provincia de Cádiz, Fernando Grande-Marlaska, acompañado por los candidatos Juan Carlos Ruiz Boix, Mamen Sánchez, José Ramón Ortega e Isabel Moreno, y el alcalde de Rota, Javier Ruiz Arana, han mantenido un encuentro con jóvenes donde han debatido las propuestas del Gobierno dirigidas a mejorar su formación, así como "facilitar el acceso al empleo y su emancipación del núcleo familiar".

Allí, Marlaska se ha mostrado confiado en que si España sigue en la ruta de las medidas adoptadas y otras nuevas que incluye el programa electoral del PSOE podría desterrarse "ese mantra de que los jóvenes van a vivir peor que sus padres", tal como destaca la formación socialista en una nota de prensa.

En esa línea, el ministro del Interior ha defendido las medidas adoptadas y ya ejecutadas en la legislatura por parte del Ejecutivo del que forma parte. Esa mirada especial a la juventud- ha recordado- ha estado centrada especialmente en dos ámbitos: garantizar la formación y el acceso al conocimiento, así como mejorar el acceso al empleo y la Vivienda. Así se ha referido a la Ley de Educación y la Ley de FP que posibilita 1.400.000 plazas de formación dual y facilita la emancipación.

"En los Presupuestos Generales del Estado (PGE), el crédito para las becas es el doble, 2.500 millones de euros", ha señalado para apuntar también a "medidas como subir el SMI de 750 a 1.080 euros, la reforma laboral que ha proporcionado estabilidad y empleo, ya que hace 4 ó 5 años, una de cada cuatro contratos era fijo y ahora son tres". Grande-Marlaska ha asegurado que el Gobierno continuará con "los dos Bonos el del alquiler joven y el bono cultural joven".

Con todo, el ministro socialista ha defendido que ahora hay "más empleo, mas formación y más conocimiento". De cara al futuro mandato, ha destacado propuestas como la gratuidad de las matrículas para los que vayan aprobando sus estudios "de forma continuada así como la ayuda del 20 por ciento en vivienda pública, donde el 30 por ciento de esa vivienda dirigida al alquiler sostenible será para jóvenes".

El secretario general del PSOE de Cádiz ha hecho hincapié en que los jóvenes tenían dificultades para mantener sus contratos "y hoy en día tres cuartas partes de los contratos son estables". "Venimos a hablar de empleo y del quinto pilar del Estado del Bienestar la Ley de Vivienda y ese 20 por ciento que se destina a Vivienda protegida y accessible para los jóvenes, dando respuesta a las carencias de empleo y emancipación", ha resaltado.

En ese sentido, Ruiz Boix ha abundado en las políticas del PSOE, "como los bonos al alquiler joven que en el caso de Andalucía ha sido la última comunidad en ponerlo en funcionamiento, con una dotación por encima de los 68 millones de euros y a los que el Gobierno de Moreno Bonilla no ha prestado la atención debida para enriquecer la acción de Gobierno para los jóvenes".

El alcalde de Rota, Javier Ruiz Arana, ha afirmado que el PSOE tiene propuestas para la juventud, mientras el PP está en la confrontación haciendo la peor oposición de la democraica Española más allá de los límites democráticos".

MARLASKA VE 'TRUMPISTA' DESCONFIAR DE CORREOS

Marlaska ha afirmado, además, que desconfiar de Correos en lo que respecta al voto utilizando la vía postal es una práctica 'trumpista', en alusión a las políticas desplegadas por el expresidente de Estados Unidos Donald Trump. "Me parece que no tiene ningún sentido porque tenemos un sistema electoral absolutamente fiable. Poner en duda a Correos es poner en duda todo el sistema, incluyendo la Junta Electoral Central, que tutela y nos coordina a todas las instituciones encargadas del proceso electoral".

Me parece simplemente detestable, como decía anteriormente, y que no tiene, evidentemente, ningún elemento objetivo. Por eso puedo decir que es detestable, que no se puede poner en tela de juicio las instituciones democráticas de un país, ni todas las instituciones y entidades que cooperan y colaboran de una forma importante, profesional y eficiente a su desarrollo", ha añadido Marlaska preguntado por los medios respecto a esa cuestión.