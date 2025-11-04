Más de 150 profesionales se reúnen por primera vez en San Fernando (Cádiz) en las jornadas médicas sobre adicciones

La concejala de Cultura en el Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz), Pepa Pacheco, y José Manuel Martínez, miembro de la Sociedad Médica Andaluza de Adicciones, presentan las jornadas andaluzas - AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 4 (EUROPA PRESS)

La ciudad de San Fernando (Cádiz)será por primera vez la sede de las XIX Jornadas de la Sociedad Médica Andaluza de Adicciones y Patologías Asociadas (Somapa), un encuentro que reunirá del 7 al 9 de noviembre a más de 150 de profesionales del ámbito sanitario, la investigación y la atención a las adicciones de toda Andalucía.

Este tipo de encuentros permiten poner en común el trabajo de médicos, psicólogos, investigadores y personal técnico que, desde distintos puntos de Andalucía, desarrollan "una labor esencial" en la atención a quienes más lo requieren, ha indicado en una nota el Ayuntamiento de San Fernando.

La concejala de Cultura, Pepa Pacheco, ha señalado que acoger un encuentro de estas características refleja "una apuesta decidida por apoyar la investigación, la cooperación entre profesionales y la mejora de la calidad de vida de las personas que más lo necesitan".

En su intervención ha agradecido la elección de San Fernando como sede, así como la implicación de todos los profesionales que durante tres días compartirán conocimiento, experiencias y reflexiones en torno al abordaje de las adicciones y de las patologías asociadas.

El Comité Organizador de Somapa ha mostrado también su satisfacción por poder celebrar estas jornadas en San Fernando. En ese sentido, José Manuel Martínez, miembro de la organización y de la Sociedad Médica Andaluza de Adicciones, ha agradecido al Ayuntamiento que "desde el principio" ofreció su colaboración y apoyo, junto a una infraestructura hotelera y de restauración que "garantizan el éxito del encuentro".

A ello se suman "las condiciones favorables y la plena disposición municipal", que han hecho posible que estas jornadas se celebren "en un entorno idóneo".

Durante la presentación, José Manuel Martínez ha hecho hincapié en uno de los aspectos "más importantes" que han marcado la trayectoria de la sociedad, como es "la dignificación tanto de los pacientes como de los profesionales que trabajan en el ámbito de las adicciones". Así, ha recordado que uno de los objetivos fundacionales de Somapa fue "reivindicar la consideración y el respeto hacia las personas con problemas de adicción, pero también hacia quienes las atienden".

En los primeros años, estos profesionales eran percibidos como de "segundo nivel" dentro del sistema sanitario "a pesar de su preparación y su entrega". Al respecto, ha apuntado que son "médicos, psiquiatras, internistas, médicos de atención primaria, psicólogos, trabajadores sociales y muchos otros profesionales que merecemos el mismo reconocimiento que cualquier otra especialidad".

El segundo objetivo de la sociedad, ha añadido Martínez, ha sido siempre lograr "la integración plena" de la red pública de atención a las adicciones en el Servicio Andaluz de Salud (SAS), un reto que, a su juicio, "continúa siendo una asignatura pendiente".

Como ha expresado, se trata de una reivindicación que llevan "más de 25 años defendiendo" y que "hoy cobra más relevancia que nunca ante la situación actual".

Martínez ha alertado que en los últimos años se está produciendo "un deterioro progresivo de la red pública, con jubilaciones que no se sustituyen y una creciente privatización de algunos centros, como los casos recientes en las provincias de Sevilla y Jaén". "Estamos asistiendo a un aparente desmantelamiento de la prestación de servicios en adicciones en toda Andalucía y el colectivo no puede permanecer callada ante esta situación", ha dicho.

En su opinión, estas jornadas sirve para compartir conocimiento técnico y científico y también para visibilizar "los problemas estructurales" que afectan al sistema de atención y reforzar el compromiso de todos los profesionales con la mejora continua de la sanidad pública.

Las jornadas se inaugurarán el viernes 7 de noviembre con un acto oficial en el propio Ayuntamiento de San Fernando, en reconocimiento a la colaboración institucional que ha hecho posible la celebración del evento. Posteriormente, el programa científico se desarrollará durante el fin de semana en el Hotel Bahía Sur, que será la sede principal del encuentro.

A lo largo de los tres días, los asistentes podrán participar en diversas sesiones y talleres centrados en los principales retos actuales en materia de adicciones, en un ambiente de colaboración, debate y formación continua.

Además, esta edición tendrá un carácter especial al coincidir con el 40 aniversario del Plan Andaluz sobre Drogas y Adicciones, un hito histórico que subraya el compromiso de la red pública con la atención integral y la prevención.

El Ayuntamiento ha expresado su orgullo por ser escenario de un evento "de referencia" en Andalucía y su voluntad de seguir colaborando con entidades y profesionales que trabajan por la salud pública.

La Sociedad Médica agrupa actualmente a unos 150 profesionales en toda Andalucía entre médicos, psiquiatras, internistas, psicólogos y trabajadores sociales, que dedican su labor a la atención de las personas con problemas de adicciones. Desde su fundación en el año 2000, la entidad ha trabajado por la dignificación tanto de los pacientes como de los profesionales que los atienden.