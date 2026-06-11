Más de 300 deportistas de vóley playa se darán cita en la Victoria de Cádiz con los campeonatos provinciales

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Cádiz, Carlos Lucero Román; la delegada territorial de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía en Cádiz, Tania Barcelona Lozano; el vicepresidente del Club Voleibol Amigos Cádiz, Raúl Cuenca Álvarez - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cádiz ha acogido este jueves la presentación oficial de los Campeonatos Provinciales de Vóley Playa Cádiz 2026, una de las principales citas del calendario andaluz en categorías de formación, que reunirá a más de 300 deportistas en la playa de la Victoria durante los fines de semana del 12 al 14 y del 19 al 21 de junio.

El acto ha contado con la participación del concejal de Deportes del Ayuntamiento de Cádiz, Carlos Lucero Román; la delegada territorial de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía en Cádiz, Tania Barcelona Lozano; el vicepresidente del Club Voleibol Amigos Cádiz, Raúl Cuenca Álvarez; y el delegado territorial y director técnico de la Federación Andaluza de Voleibol, Ramón Velázquez de la Cruz.

Carlos Lucero ha destacado la importancia que este campeonato tiene para la ciudad por "su repercusión deportiva, social y económica". "Cádiz volverá a convertirse durante dos fines de semana en una auténtica fiesta del deporte, reuniendo a cientos de jóvenes deportistas y a sus familias en torno a una competición de gran nivel", ha afirmado.

Asimismo, ha destacado que la ciudad cuenta con unas instalaciones idóneas para la celebración de eventos de esta magnitud, al disponer de espacios en la playa de la Victoria "perfectamente adaptados" para albergar campeonatos de vóley playa, algo que es posible gracias al trabajo que realiza el Instituto Municipal del Deporte para que Cádiz "siga siendo una referencia en la organización de competiciones deportivas".

Por su parte, Tania Barcelona ha mostrado su satisfacción por la celebración de una nueva edición de un campeonato "ya consolidado" dentro del calendario deportivo gaditano y andaluz. "Cádiz vuelve a demostrar que es un escenario privilegiado para la práctica y la competición de vóley playa", ha indicado, subrayando que esta competición "evidencia la fortaleza que tiene el vóley en la provincia de Cádiz y la capacidad de la ciudad para albergar con éxito eventos deportivos de esta magnitud".

En este sentido, ha defendido la importancia de seguir apostando por las categorías de formación. "Invertir en deporte base es invertir en futuro. Los jóvenes que hoy compiten son la élite del mañana y debemos seguir apoyándolos para que puedan alcanzar sus metas deportivas y personales", ha dicho.

Raúl Cuenca ha destacado el creciente posicionamiento de la ciudad como sede de grandes eventos deportivos, asegurando que "Cádiz se ha convertido en un destino deportivo de primer nivel, capaz de atraer campeonatos tan importantes como este gracias a sus instalaciones, su entorno y la implicación de las administraciones y entidades deportivas".

Además, ha reafirmado el compromiso de su entidad con la promoción del deporte y la organización de competiciones de referencia, aseverando que su club seguirá siendo "un aliado" para la organización de campeonatos deportivos en la ciudad, trabajando junto a las instituciones y la federación para ofrecer "las mejores condiciones posibles a deportistas, técnicos y acompañantes".

Por último, Ramón Velázquez ha trasladado el reconocimiento de los clubes andaluces a la labor realizada por Cádiz en la organización de este tipo de eventos y ha hecho hincapié en "el valor diferencial" que supone contar con la playa de la Victoria como escenario deportivo.

"Es un auténtico lujo disponer de la playa de Cádiz para organizar campeonatos de vóley playa, pero también es importante recordar que detrás de cada una de estas citas hay muchísimo trabajo, esfuerzo y dedicación por parte de clubes, técnicos, federación, voluntarios e instituciones. Ese trabajo diario es el que hace posible que los deportistas disfruten de una competición de máxima calidad", ha manifestado.

Durante la presentación, los representantes de las distintas entidades organizadoras han coincidido en destacar la dimensión deportiva, social y turística del campeonato, así como el papel que desempeña Cádiz como escenario idóneo para la celebración de eventos al aire libre vinculados al deporte de playa.

La competición se desarrollará en el Módulo 5 de la playa de la Victoria, conocido como Malibú, y contará con las categorías Infantil, Cadete, Sub-19 y Sub-21, tanto masculinas como femeninas. El sistema de juego será de doble eliminatoria, permitiendo a los participantes disputar un mayor número de encuentros y favoreciendo una experiencia deportiva de calidad.

Con la celebración de estos Campeonatos Provinciales de Vóley Playa 2026, Cádiz consolida su posición como una de las sedes de referencia del vóley playa andaluz y reafirma su compromiso con el impulso del deporte base y la organización de eventos deportivos de calidad.