Más del 89% del alumnado supera la convocatoria de junio de 2026 de la PAU en la provincia de Cádiz

Un alumno para entrar a realizar la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) de 2026 en Cádiz. - Nacho Frade - Europa Press

CÁDIZ 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Cádiz (UCA) ha publicado este jueves las calificaciones de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) correspondientes a la convocatoria ordinaria de junio de 2026, en las que un total de 5.303 estudiantes han superado la Fase de Acceso, lo que representa el 89,25% de los 5.942 alumnos presentados a las pruebas en los distintos campus y centros habilitados. Cabe recordar que el pasado año el número de alumnos aprobados en junio se elevó hasta el 92,6% de los presentados.

En una nota, la UCA ha señalado que los resultados reflejan el esfuerzo realizado por el alumnado durante el curso y consolidan una nueva convocatoria con elevados índices de éxito académico. Del total de estudiantes que han aprobado, 2.318 son hombres, lo que supone el 89,26% de los presentados, mientras que 2.985 son mujeres, con una tasa de aprobado del 89,24%.

Por campus, el de Cádiz registra el porcentaje más alto de estudiantes que han superado las pruebas, con un 90,87% de aprobados. En este caso, han obtenido resultado positivo el 92,39% de las mujeres presentadas y el 89,03% de los hombres. Le siguen el Campus de Jerez, con una tasa de aprobado del 89,3% (el 89,47 % de las 841 mujeres y el 89,08 % de los 628 hombres); el Campus de Puerto Real, con un 88,39% (88,03 % de las 868 mujeres presentadas y el 88,86 % de los 662 hombres); y el Campus Bahía de Algeciras, donde ha superado la prueba el 88,46% del alumnado presentado (86,96 % de las 560 mujeres y el 90,37 % de los 460 hombres).

Tras la publicación de las calificaciones, los estudiantes podrán realizar desde este jueves y hasta el próximo 22 de junio su solicitud de preinscripción a través del Distrito Único Andaluz (DUA). Este procedimiento se desarrolla de forma telemática y permite optar a cualquiera de las titulaciones ofertadas por las universidades públicas andaluzas.

La primera lista de adjudicación de plazas se publicará el próximo 3 de julio. A partir de esa fecha se iniciará el proceso de matrícula para alguna de las 4.959 plazas que integran la oferta académica de la Universidad de Cádiz para el curso 2026/2027, compuesta por 46 grados y 21 dobles grados distribuidos entre sus cuatro campus.

Entre los estudiantes con mejores resultados de esta convocatoria destacan Álvaro López Almazán-García, del CDP Guadalete de El Puerto de Santa María, con un 13,875, y Javier Ruiz Larriva, del CDP El Centro Inglés de la misma localidad, con una nota de 13,847. Asimismo, han obtenido calificaciones sobresalientes Juan Manuel Prudencio Avecilla, del IES La Pedrera Blanca de Chiclana de la Frontera, con una nota de 13,8 y Carmen Rodríguez Enríquez, del IES Juan Sebastián Elcano de Sanlúcar de Barrameda, con una nota de 13,684.

El pasado año, en la convocatoria de junio de 2025, fue un 92,6% del alumnado de la provincia de Cádiz que presentó los que superaron la Prueba de Acceso a la Universidad, superando sus exámenes 5.593 estudiantes de un total de 6.040. Por sexo, aprobaron 2.473 hombres --el 93,6% de los presentados-- y 3.120 mujeres, un 91,82%.