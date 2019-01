Mestre dice que "no hay plazos" para el relevo de Sanz en el PP de Cádiz y que ella está "muy bien" donde está

Publicado 30/01/2019 13:54:00 CET

SEVILLA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Sociedad del Bienestar del PP-A, Ana Mestre, ha asegurado este miércoles que "no hay plazos" en estos momentos para el relevo de Antonio Sanz al frente de la Presidencia del PP de Cádiz, una responsabilidad que va a abandonar para dedicarse de lleno a su nueva tarea como viceconsejero de Presidencia en el Gobierno andaluz.

A preguntas de los periodistas en rueda de prensa sobre si ella podría ocupar la Presidencia del PP de Cádiz, ha respondido que "estoy muy bien donde estoy" y que sus responsabilidades "son las que son y las que ejerzo". No obstante, ha dicho estar a disposición del partido.

"No está en mí decidir esta cuestión, yo ostento las responsabilidades que ustedes bien conocen, soy diputada autonómica y vicesecretaria del PP-A", ha apuntado Mestre, quien ha remarcado que "en ello estoy y es lo que me planteo de aquí en adelante, como no puede ser de otra manera".

Si bien, preguntada sobre si no se descarta por tanto para el puesto, ha indicado que "no creo que esa sea la incógnita, ni mucho menos".

En relación al procedimiento que pondrá en marcha el partido para decidir quién será finalmente el relevo de Antonio Sanz, ha explicado que será el que contempla el partido y los estatutos. "No soy yo quien para decir cómo se tiene que hacer", ha señalado Mestre.