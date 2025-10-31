Montero destaca el "poderío" de las mujeres andaluzas y valora que se "dejan la piel por la sanidad pública"

SAN ROQUE (CÁDIZ), 31 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PSOE-A y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha destacado este viernes el "poderío" de las mujeres andaluzas y que "se dejan la piel por la sanidad pública".

Ha sido en el marco de un encuentro que la también candidata socialista a la Presidencia de la Junta de Andalucía en las próximas elecciones autonómicas ha mantenido en San Roque (Cádiz) con la Asociación de Mujeres Progresistas 'Carmen Brú', según ha informado el PSOE-A en una nota.

Montero ha reivindicado en este acto el papel que juegan las mujeres en la defensa de la sanidad pública, por la que, ha dicho, "se dejan la piel", porque "en esto nos va la vida". "Las mujeres tenemos que defender a capa y espada al sistema sanitario", ha proclamado la líder socialista, quien ha asegurado que ya ha llegado la hora de "desenmascarar" al presidente de la Junta y del PP-A, Juanma Moreno, "una persona que ha deteriorado el sistema sanitario, el sistema educativo, el de la dependencia y que no ha hecho avanzar los derechos de las mujeres", según ha denunciado.

"Las mujeres, o pedaleamos y avanzan nuestros derechos, o la ultraderecha, que está soplando fuerte, nos lo va a volver a arrebatar", ha alertado Montero, que ha reclamado "un especial esfuerzo por la sanidad pública".

En el encuentro con las mujeres, y ante la respuesta dada por el Gobierno andaluz a la crisis por los cribados de cáncer, la líder socialista ha asegurado que Moreno "ha demostrado delante de todo el mundo que ni sabe, ni conoce, ni desde luego está en buscar soluciones".

"No reconoce ningún problema, no es capaz de aportar soluciones, no sabe lo que tiene que hacer", ha insistido Montero, que ha reivindicado que durante su etapa al frente de la sanidad andaluza como consejera se investigó con células embrionarias para buscar remedio la diabetes y se permitió la ley de muerte digna, la primera de España.

En esta línea, ha destacado también los plazos de garantía estipulados durante los gobiernos socialistas para que los pacientes de la sanidad pública andaluza no esperaran, por ejemplo, más de 180 días para ser intervenidos.

Montero ha defendido que la sanidad pública es la "gran aportación de la democracia", la que permite que nadie se quede sin tener el tratamiento que exista para su enfermedad, y ha reivindicado que "eso es lo que hemos hecho los socialistas, construir ese sistema sanitario".