Moreno lamenta bajar el ritmo de vacunación porque Andalucía recibirá un 43,7% menos de dosis esta semana

ALGECIRAS (CÁDIZ), 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha advertido de que ya se están recibiendo menos vacunas, un 43,7% menos esta semana, lo que implica que se bajará el ritmo de vacunación que tenía Andalucía hasta ahora. Además, ha hecho un llamamiento a vacunarse a todas aquellas personas que todavía no lo han hecho, "por las circunstancias que sean", aún estando en el rango de edad.

"Tenemos un problema que ya se empieza a notar esta misma semana y es que a partir de la segunda quincena de julio recibimos bastantes menos vacunas", ha afirmado en rueda de prensa Juanma Moreno, que ha explicado que esta semana se reciben un 43,7% menos de vacunas respecto a la semana anterior, por tanto serán 470.118 dosis frente a las 835.000 de la pasada semana.

Por ello, el ritmo de vacunación en Andalucía "disminuye, y no por voluntad de la Junta, sino porque no llegan más vacunas por parte del Gobierno y de Europa y no se va a poder seguir avanzando con el ritmo que se tenía hasta ahora".

Moreno ha señalado que en Andalucía se han administrado el 97% de las vacunas, lo que significa que de las 8.836.220 recibidas se han puesto 8.601.590 dosis. Asimismo, ha indicado que este lunes se llega a una cifra nueva, la de cinco millones de andaluces vacunados con al menos una dosis y supone el 70,3% de la población a vacunar.

"En Andalucía llegamos a la cifra de 4 millones de personas inmunizadas con las dos dosis y supone el 56,3% de la población diana", ha indicado.

En cuanto a la incidencia, el presidente de la Junta ha explicado que en Andalucía hay confirmados 3.169 casos en las últimas 48 horas en este fin de semana y un fallecido. La incidencia acumulada es de 278 casos por cada 100.000 habitantes y el número de hospitalizaciones es de 545 personas, 118 en UCI.

En este sentido, ha añadido que el número de camas ocupadas por Covid se mantiene en Andalucía por debajo del 3% y en las camas ocupadas en UCI se sitúa en un 6%.

Así, en relación a posibles medidas ha manifestado que se ha sido "muy prudente desde el principio y no se ha ido avanzando porque no se han dado las condiciones para que se haga esa desescalada". "Vamos a ser prudentes y vamos a estar pendientes de cualquier incidencia", ha añadido.

Moreno ha remarcado que la incidencia es muy importante, pero que también hay que tener en cuenta la incidencia clínica, los enfermos que se hospitalizan. "Si vemos todo los datos, vemos que las vacunas funcionan muy bien y ese gran escudo está protegiendo, lo cual no significa que podamos relajarnos", ha recordado.

No obstante, ha advertido de que "hay personas que han llegado a las UCI y no se habían vacunados a pesar de haber estado en la edad, han declinado vacunarse, se han infectado y han terminado en la UCI". Por eso, ha hecho un llamamiento a todos los que le haya llegado la edad y no se han vacunado, porque que no confíen en la vacuna o por las circunstancias que sean, "que reflexionen y se vacunen lo antes posible".