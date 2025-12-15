Moreno trabajará por lograr una amplia "mayoría" en las elecciones andaluzas, que serán en "primavera"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, interviene dentro del encuentro informativo organizado por Europa Press Andalucía titulado ‘Autónomos y emprendedores impulsan la Andalucía del futuro’ en Jerez de la Frontera (Cádiz). A 15 de diciemb - Francisco J. Olmo - Europa Press

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 15 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha manifestado este lunes, tras conocerse la encuesta sobre intención de voto en las elecciones autonómicas hecha pública por el Centra, que trabajará hasta el "último minuto" por lograr una amplia "mayoría" porque no tenerla implica "inestabilidad".

Así se ha pronunciado Moreno, durante su intervención, en Jerez de la Frontera (Cádiz), en un encuentro informativo organizado por Europa Press Andalucía de la mano de la Fundación Cajasol y con el patrocinio de Moeve titulado 'Autónomos y emprendedores impulsan la Andalucía del futuro', y tras hacerse público el barómetro del Centra, en el que se recoge que el PP-A volvería a ganar las próximas elecciones andaluzas con el 40,2% de los votos y una ventaja de 18,8 puntos sobre el PSOE-A, que obtendría el 21,4% de los sufragios y caería hasta los 25-28 escaños, de forma que los 'populares' podrían mantener por la mínima o perder la mayoría absoluta en el Parlamento autonómico que lograron en los comicios celebrados en junio de 2022.

Las encuestas, según el presidente, son la "foto de un día, de lo que sucede hoy", pero lo que arrojan "no tiene por qué ser lo mismo" que lo que ocurra en las elecciones.

No obstante, ha considerado que la encuesta del Centra, la "mayor" que se hace en Andalucía, sí que constata que hay una "gran mayoría de andaluces que apuestan por la estabilidad y la serenidad".

Esa "estabilidad política e institucional" que va a permitir, según ha añadido, que esta semana se vayan a aprobar en el Parlamento los Presupuestos de la comunidad para 2026, algo que no ha sido posible en otras comunidades autónomas y que se han visto abocadas a convocar elecciones, como es caso de Extremadura, que las desarrollará el próximo domingo.

Se ha referido también a los casos de Castilla y León o de Aragón, donde Vox "no ha dejado gobernar" al PP, de manera que no se han podido aprobar presupuestos ni leyes fundamentales.

La "estabilidad" y la "serenidad" que ofrece Andalucía, según el presidente, es positiva para los inversores, de manera que esta comunidad está creciendo "por encima de la media de España a lo largo de estos años".

Juanma Moreno ha insistido en que la encuesta del Centra demuestra que Andalucía "prefiere su propia fórmula, que es la fórmula de la moderación, de la serenidad y de la estabilidad, que creo que hasta ahora ha funcionado y, desde luego, es lo que vamos a seguir nosotros trabajando hasta el último minuto".

"Las mayorías nunca están claras, son muy caras y muy difíciles de conseguir, como se ha demostrado a lo largo y ancho del panorama político español", ha indicado Juanma Moreno, quien ha confiado, por ejemplo, en que la candidata del PP a la Junta de Extremadura, María Guardiola, logre la mayoría en las elecciones del domingo.

"Sería, sin duda alguna, una gran noticia para Extremadura, pero también para el conjunto de los españoles", según Juanma Moreno.

El presidente ha insitido en su intención de convocar las elecciones autonómicas cuando "tocan", en la "primavera" de 2026, cumpliendo así el mandato completo de la legislatura gracias a la "estabilidad". Ha advertido de que "no tener mayoría implica inestabilidad y que no se puedan cumplir los propios mandatos que son de cuatro años".

"El nuestro será de cuatro, semana arriba, semana abajo, salvo que el señor (Pedro) Sánchez apriete el botón, cosa que dudo, y entonces nosotros no haríamos pasar a los andaluces por la pesadilla de dos elecciones en un corto periodo de tiempo", ha indicado Juanma Moreno sobre una hipotética convocatoria conjunta de elecciones generales y andaluzas.

Ha indicado que, mientras, quedan meses y "muchos proyectos por delante que fraguar y mucho trabajo por hacer y hasta el último minuto vamos a estar trabajando en beneficio del conjunto de los andaluces".