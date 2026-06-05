Moscoso (PSOE) señala que la causa del TS por proponer a su mujer como juez de paz "carece de relevancia penal"

Archivo - El senador y vicesecretario general primero del PSOE de Cádiz, Alfonso Moscoso, en una foto de archivo. - PSOE DE CÁDIZ - Archivo

CÁDIZ 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El senador del PSOE por Cádiz y alcalde de Villaluenga, Alfonso Moscoso, ha trasladado un mensaje de "tranquilidad" a través de un comunicado después de que el Tribunal Supremo (TS) acordase ayer abrir causa, a raíz de una querella de la Fiscalía, por proponer como jueza de paz a su esposa, afiliada al mismo partido. Al respecto, ha asegurado que los hechos "carecen de relevancia penal".

"La admisión a trámite de una querella no implica la existencia de responsabilidad penal, sino el inicio de un procedimiento para esclarecer los hechos", ha manifestado Moscoso, quien ha mostrado su confianza "plena" en la justicia.

También ha indicado que colaborará "con total transparencia para aclarar cualquier cuestión planteada" en la causa, y anunciando que "en el momento procesal oportuno, se ofrecerán todas las explicaciones necesarias".

No obstante, ha reiterado que está "convencido" de que los hechos "quedarán debidamente aclarados y carecen de relevancia penal".

Asimismo, ha hecho hincapié en que el cargo de Juez de Paz en Villaluenga del Rosario, municipio de menos de 500 habitantes, "es honorífico y no remunerado", lo que "refuerza su carácter de servicio comunitario más que de ejercicio profesional".

A través de un auto, recogido por Europa Press, la Sala de lo Penal explica que los jueces de paz, según su reglamento, no pueden pertenecer a partidos o sindicatos, además de recogerlo también la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Constitución, que prohíbe de manera "absoluta" que los jueces pertenezcan a formaciones políticas.

La causa se abre también a la mujer del senador, Elisa Sánchez, ya que, aún no siendo persona aforada, los hechos a ella imputados mantienen "una conexión material inescindible con los atribuidos al parlamentario", según señala el tribunal, que también procede a nombrar instructora de la causa a la magistrada Susana Polo.

La querella de la Fiscalía del Tribunal Supremo admitida a trámite relataba que, en noviembre de 2022, el Ayuntamiento de Villaluenga anunció mediante edicto la elección de juez de paz y, que como ningún habitante del pueblo manifestó interés en ocupar ese cargo, la esposa del alcalde Moscoso, afiliada al PSOE desde octubre de 2007, cursó su solicitud.

El 30 de marzo de 2023 el Pleno de la corporación municipal aprobó por unanimidad la única candidatura presentada para el cargo, la de la esposa del senador, elevando posteriormente la propuesta al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), cuya sala de gobierno aprobó el 4 de julio el nombramiento a la vista del expediente remitido y la propuesta formulada. Sánchez tomó posesión del cargo el 22 de julio de 2023.

En este contexto, la querella de la Fiscalía exponía que la esposa del senador presentó una declaración jurada en la que declaraba que para desempeñar el cargo "no presentaba incompatibilidades, ya que su profesión es la de sanitaria". No obstante, consta como afiliada al PSOE y, durante el tiempo en que actuó como jueza de paz, "no dejó de asistir a los actos públicos del partido político al que pertenecía", añadía. Finalmente, renunció al cargo el 2 de mayo de 2025.

El tribunal entiende que indiciariamente los hechos imputados al alcalde, de quien provino la propuesta del nombramiento, podrían ser constitutivos del delito del artículo 405 del Código Penal, que castiga "a la autoridad o funcionario público que, en el ejercicio de su competencia y a sabiendas de su ilegalidad, propusiere, nombrare o diere posesión para el ejercicio de un determinado cargo público a cualquier persona sin que concurran los requisitos legalmente establecidos para ello", con las penas de multa de tres a ocho meses y suspensión de empleo o cargo público de uno a tres años.