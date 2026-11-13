Muere el conductor de un camión grúa tras volcar en la N-340 a su paso por Vejer de la Frontera (Cádiz)

Archivo - Ambulancia del Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061. - 112 ANDALUCÍA - Archivo

VEJER DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 13 (EUROPA PRESS)

Un conductor ha perdido la vida en la jornada este viernes tras volcar el camión grúa que conducía al sufrir un accidente de tráfico en la N-340 a su paso por Vejer de la Frontera (Cádiz).

Según ha informado en una nota el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta, el accidente se ha producido a las 12,15 horas del mediodía, cuando el teléfono de emergencias ha atendido varios avisos de socorro por el vuelco de un camión grúa en el kilómetro 39 de la N-340 en sentido Cádiz y cuyo conductor había quedado atrapado.

Desde la sala coordinadora se ha alertado a los Bomberos de Cádiz, a la Guardia Civil de Tráfico, al Centro de Emergencias Sanitarias 061 y a Mantenimiento de Carreteras.

Fuentes de la Guardia Civil han confirmado el fallecimiento del camionero y único implicado en el accidente.