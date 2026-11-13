Muere el conductor de un camión-grúa al volcar en la carretera N-340 en dirección a Tarifa (Cádiz)

Mapa del lugar aproximado del accidente en el que ha fallecido una persona al vocar su camión en la N-340. - EUROPA PRESS

VEJER DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 13 (EUROPA PRESS)

El conductor de un camión-grúa ha fallecido este viernes después de sufrir un accidente al volcar su vehículo en la carretera N-340 en dirección a Tarifa, en la provincia de Cádiz.

El accidente se ha producido en el kilómetro 39 de la citada carretera, en el término municipal de Vejer de la Frontera, en torno a las 12,15 horas, cuando se han recibido las primeras llamadas de alerta, según han apuntado fuentes del servicio de Emergencias 112 Andalucía a Europa Press.

Según los testigos alertantes, el camión ha volcado por causas que se desconocen, quedando atrapado su conductor.

Ante estos hechos, desde el 112 han movilizado a los servicios de emergencia y se ha dado aviso al Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz y a la Guardia Civil.

Finalmente, se ha confirmado el fallecimiento del conductor.