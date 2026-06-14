Muere un hombre tras caer a un pozo en Olvera (Cádiz)

Archivo - Bomberos de la provincia de Cádiz. - EMA 112 - Archivo

CÁDIZ 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de entre 58 y 60 años de edad ha fallecido en la tarde de este domingo, 14 de junio, tras caer a un pozo en la localidad gaditana de Olvera, según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía.

En una nota, la sala coordinadora ha detallado que el suceso se ha producido minutos después de las 16,00 horas en una casa de campo próxima a la carretera CA-9109, en el paraje de Los Rafaeles, cuando un testigo ha llamado al 112 para informar del siniestro.

El cuerpo de la víctima ha sido rescatado del interior del pozo por efectivos de Bomberos de la provincia de Cádiz. Al lugar también se han desplazado efectivos de Guardia Civil, de las Policías Locales de Olvera y Torre Alháquime y del Centro de Emergencias Sanitarias 061.

Por el momento no han trascendido más datos acerca de las causas que han rodeado este suceso ni si el hombre ha fallecido por ahogamiento o a consecuencia del golpe.