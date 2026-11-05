Muere en el hospital un hombre corneado por un toro en unas fiestas en Arcos (Cádiz) el 24 de octubre

Archivo - Festividad del Toro del Aleluya de Arcos de la Frontera (Cádiz). ARCHIVO. - AYUNTAMIENTO DE ARCOS DE LA FRONTERA - Archivo

ARCOS DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 5 (EUROPA PRESS)

Un vecino del municipio de Arcos de la Frontera, en la Sierra de Cádiz, ha fallecido en el hospital donde permanecía ingresado desde el pasado 24 de octubre, cuando recibió una cornada durante la fiesta del Toro del Barrio Bajo, según ha confirmado el alcalde de Arcos, Miguel Rodríguez, en declaraciones a los medios.

El hombre fue corneado de gravedad por uno de los dos toros que se soltaron durante el desarrollo de estos festejos locales y trasladado al Hospital de Jerez de la Frontera, donde ha permanecido en la UCI los últimos 12 días.

El alcalde ha lamentado este fallecimiento y ha trasladado su pésame a la familia, reconociendo su pesar porque este suceso tuviera lugar con el desenlace ya conocido.

El Toro del Barrio Bajo se celebró el pasado 24 de octubre con la suelta de los astados 'Cumbrerito' y 'Angelito' a las 15,00 horas y las 17,00 horas, respectivamente. Fue el primero de ellos el que protagonizó la cornada mortal.

Cabe apuntar que el municipio de Arcos ya celebra el Toro del Aleluya cada año, un evento que se organiza el Domingo de Resurrección.