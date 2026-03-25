Un muerto y un herido tras una explosión por un choque de dos embarcaciones dedicadas al petaqueo en Cádiz

Archivo - Embarcación de Salvamento Marítimo. Imagen de archivo. - SALVAMENTO MARÍTIMO - Archivo
CHIPIONA (CÁDIZ), 25 (EUROPA PRESS)
Una persona ha fallecido y otra ha resultado herida tras el choque entre dos embarcaciones a unas 40 millas de Chipiona (Cádiz), mientras presuntamente realizaban labores de petaqueo.
Según han informado fuentes cercanas al caso a Europa Press y ha adelantado Canal Sur, el suceso se ha producido en torno a las 9,30 horas de este miércoles, cuando ambas embarcaciones colisionaron, provocando una explosión a unas 36,33 millas de la citada localidad, que se ha saldado con un fallecido y un herido, ambos con antecedentes penales relacionados con el tráfico de drogas.
Hasta la zona ha acudido un dispositivo de Salvamento Marítimo, cuyos efectivos llevaron a cabo las labores de rescate. El herido ha sido trasladado a un centro hospitalario con síntomas de inhalación de combustible.