El nuevo hospital de Cádiz se incluye en la aceleradora de proyectos para agilizar su tramitación administrativa

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, en declaraciones a la prensa después de la firma del convenio de colaboración para la cesión del suelo que permitirá la construcción del nuevo hospital de Cádiz. A 20 de marzo del 2026. - Nacho Frade - Europa Press

SEVILLA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha tomado razón de la inclusión del proyecto de construcción del nuevo hospital en Cádiz en la Unidad Aceleradora de Proyectos (UAP), instrumento que permitirá impulsar y agilizar su tramitación administrativa.

En una nota, la Junta ha indicado que este respaldo responde a "la importancia estratégica de una infraestructura clave para el sistema sanitario andaluz", que permitirá dar respuesta a las necesidades asistenciales de la población de la provincia de Cádiz en un contexto marcado por el incremento de la demanda, la evolución de los modelos asistenciales y los avances tecnológicos.

El nuevo hospital se concibe como una infraestructura sanitaria integral, orientada a la eficiencia, la accesibilidad y la humanización de la atención, con una organización "flexible y una fuerte apuesta" por la digitalización de los procesos asistenciales. Además, incorporará una dimensión docente e investigadora, consolidándose como un "referente sanitario" en la provincia.

Según se ha detallado, la futura infraestructura contará con un total de 782 camas, todas ellas en habitaciones individuales, de las cuales 582 estarán destinadas a hospitalización operativa. Dispondrá además de 50 camas de UCI para adultos, 40 críticas y diez intermedias; 33 de UCI neonatal, con 15 críticas y 18 intermedias; y 17 de UCI pediátrica, 11 de ellas críticas y seis intermedias.

En el ámbito asistencial, incluirá 334 consultas, 211 para adultos y 123 de carácter materno-infantil, así como 25 quirófanos, entre los que se contemplan espacios híbridos, robotizados y de urgencias.

Entre sus principales áreas destacan los hospitales de día, el área quirúrgica, los servicios de urgencias, las áreas diagnósticas y de apoyo clínico, así como espacios destinados a docencia, investigación y atención al paciente. Todo ello permitirá ofrecer una atención "más resolutiva, coordinada y adaptada a las necesidades de la ciudadanía".

El proyecto se desarrollará sobre una parcela ubicada en la Zona Franca de Cádiz, con una superficie de más de 20.450 metros cuadrados, lo que permitirá configurar un complejo hospitalario moderno, accesible y bien comunicado. Además, como se ha señalado, esta infraestructura tendrá un efecto positivo en términos sociales, contribuyendo a mejorar la equidad en el acceso a los servicios sanitarios, reducir desigualdades y reforzar la cohesión territorial.

Su ubicación, en un entorno consolidado, permitirá optimizar los desplazamientos y reducir el impacto ambiental asociado a la actividad sanitaria.

La inclusión del proyecto en la Unidad Aceleradora de Proyectos permitirá impulsar su desarrollo mediante una tramitación preferente y una mayor coordinación administrativa, facilitando así su avance y acortando los plazos necesarios para su puesta en marcha.

Con esta actuación, la Junta de Andalucía ha mostrado su compromiso con la mejora de las infraestructuras sanitarias, apostando por un modelo sanitario más accesible, eficiente y centrado en las personas.