Narbona no entiende que el PP sea "más papista que el Papa" y pide que no vete el techo de gasto en el Senado

Publicado 24/07/2018 13:27:52 CET

CHICLANA DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, Cristina Narbona, ha manifestado que no entiende "por qué el PP pretende ser más papista que el Papa y mantener una austeridad en el gasto público que no exige en estos momentos Bruselas". Así, ha pedido al nuevo presidente del PP, Pablo Casado, "que no haga efectivo ese veto que está anunciando en el Senado ante la propuesta del Gobierno de una senda presupuestaria que ya tiene el visto bueno de la Comisión Europea".

En rueda de prensa en Chiclana de la Frontera (Cádiz), Narbona ha afirmado que "España en su conjunto se enfrenta a los próximos días a la discusión de los próximos PGE y se jugamos mucho si como parece que el PP va a vetar la senda presupuestaria acordada por el Gobierno".

En este sentido, ha explicado que la Comisión Europea permite que España tenga cierta holgura en el gasto público, lo que "significaría un volumen muy importante de recursos para las comunidades autónomas, para que tengan más capacidad de atender la Educación, Sanidad o la Dependencia, para que este país pueda salir de una situación de recuperación económica extremadamente injusta y desigual".

"En España aunque crezca el PIB lo cierto es que en estos últimos años ha aumentado la desigualdad económica, la pobreza y la pobreza infantil", ha afirmado Narbona, que ha añadido que "el nuevo Gobierno se enfrenta a una situación en la que hace falta un Estado con más recursos, para la Administrción General del Estado, pero también para los ayuntamientos, comunidades autónomas y seguridad social".

Por ello, ha insistido en pedir al PP "y su nuevo responsable", que no haga efectivo "ese veto que está anunciando en el Senado ante la propuesta del Gobierno de una senda presupuestaria que tiene ya el visto bueno de la Comisión Europea", porque a su juicio, "el PP tendría que explicar por qué pretende ser más papista que el Papa y mantener una austeridad en el gasto público que no exige en estos momentos Bruselas y que significaría frenar la capacidad de reducir desigualdades".