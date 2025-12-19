Navantia oferta 72 nuevas plazas para los astilleros de Bahía de Cádiz

Archivo - Vista exterior de la entrada de los astilleros de Navantia en Cádiz. - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

Navantia ha publicado este viernes 19 de diciembre en su portal de empleo un total de 72 nuevas plazas para sus centros de trabajo en los astilleros de la Bahía de Cádiz.

En concreto, se trata de 27 plazas para el astillero de Cádiz Reparaciones y 45 plazas para el astillero de San Fernando, ha detallado Navantia en una nota.

Estas plazas serán tanto para personal de oficina y titulados como para operarios y personal de taller.

Así, para Navantia Cádiz se ofertan 24 vacantes para Producción, dos para Gestión Industrial y una más para Recursos Humanos.

En San Fernando, las plazas a cubrir son dos para el Navantia COEX Naval Systems; 14 para Producción; otras 14 para Ingeniería; ocho más para Ingeniería de Producción; cuatro para Dirección de Tecnología y Transformación Digital (DTT); una vacante para Seguridad Industrial; otra para el área técnica de Recursos Humanos; y una más para Comercial.

Como se ha apuntado, aquellos que estén interesados, pueden inscribirse en el Portal de Empleo de la web de Navantia, donde encontrarán toda la información de cada plaza.