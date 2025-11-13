Las navieras en el puerto de Tarifa (Cádiz) cancelan las salidas a Marruecos en la tarde deste jueves por la borrasca

TARIFA (CÁDIZ), 13 (EUROPA PRESS)

Las navieras que operan en el puerto de Tarifa (Cádiz) en la línea hacia Tánger (Marruecos) han cancelado sus salidas a partir de las 18 horas de la tarde de este jueves debido a las condiciones climatológicas derivadas de la borrasca Claudia.

Igualmente, de momento, ha quedado cancelada también la primera salida prevista para la mañana de este viernes por la previsión de las condiciones meteorológicas adversas, según la información facilitada al pasajero en la página web de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, recogida por Europa Press.

Cabe recordar que la Aemet mantiene vigente el aviso amarillo por lluvias y tormentas en Huelva, en Sevilla, Cádiz y Córdoba. Además, se activa el aviso amarillo por vientos de hasta 70 km/h en Cádiz, Córdoba, Huelva y Sevilla, y por fenómenos costeros en el Estrecho y en el Litoral de Cádiz y en el de Huelva, en la Costa de Granada y en Poniente y Almería capital.

Además, la predicción marítima de la Aemet en el área de Tarifa (de Punta Camarinal a Punta Carnero, es de viento del este arreciando a sur con estado del mar de marejada aumentando a fuerte marejada o gruesa, además de lluvias y aguaceros.