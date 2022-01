Unidas Podemos: "La Junta ni siquiera puede garantizar cuántas personas están contagiadas de Covid"

CÁDIZ, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo parlamentario de Unidas Podemos por Andalucía y dirigente de IU, Inmaculada Nieto, ha criticado la gestión sanitaria de la Junta afirmando que "el Gobierno de la Junta a día de hoy ni siquiera puede garantizar cuántas personas están contagiadas de Covid, porque no las está contando y con eso no tiene además que dar explicaciones por no atenderlas".

Por ello, en una concentración en defensa de más recursos para la sanidad pública ante la Delegación del Gobierno de la Junta, Nieto, en declaraciones a los periodistas, ha indicado que el consejero tiene que explicar "cómo se cuentan o no" los positivos o "cómo se está conciliando la atención sanitaria y las personas que tienen otras patologías", por lo que han pedido su comparecencia en un Pleno.

Además, ha afirmado que las "listas de espera están desbordadas y a los únicos que les está yendo bien es a las empresas privadas, que se están forrando gracias a la dificultad que hay de ser atendido por los médicos de familia".

Asimismo, tras recordar que ha cerrado el ejercicio 2021 con más de 2.000 millones de superávit, ha señalado que hay una "reclamación unánime que recorre transversalmente toda Andalucía de contratar personal", lo cual "no se puede demorar ni un minuto más por un gobierno autocomplaciente que tiene recursos para ello".

Nieto ha afirmado que "con todo el trabajo y toda la andadura que tienen este tipo de movilizaciones, con todos los agentes sociales que están implicados en la necesidad de mejorar la salud pública, bien haría Juanma Moreno en prestar atención y en establecer las mismas prioridades para invertir el dinero público que están perfectamente diagnosticada a pie de calle y que en el ámbito del SAS pasan de manera ineludible por contratar a más personal sanitario, hacerle contratos estables y pagarles dignamente".

La portavoz de Unidas Podemos en Andalucía ha estado acompañada del coordinador provincial de IU Cádiz y alcalde de Trebujena, Jorge Rodríguez, ha manifestado que hay que constituir una mesa coordinación y "lo primero que hay que hacer es sentarse con la Marea Blanca y sindicatos y presionar a la Junta para poner sobre la mesa soluciones que hasta el día de hoy no se han puesto".