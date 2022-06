Nieto pide junto a Garzón el voto para construir en Andalucía "una réplica" del Gobierno "útil" de Moncloa

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 16 Jun. (De la enviada especial de EUROPA PRESS, Cynthia de Benito) -

La candidata de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Inma Nieto, ha pedido este jueves al voto de los indecisos para que el 19J les ayuden a construir un gobierno en la comunidad que sea "réplica" del Ejecutivo central, un gobierno descrito como "útil". Nieto ha propuesta desarrollar en la comunidad medidas de protección social y laboral similares a las emprendidas en Madrid, y que también ha reivindicado Garzón a veinticuatro horas de que cierre la campaña andaluza.

En Jerez de la Frontera (Cádiz) y ante alrededor de 300 personas con batucada incluida, Nieto ha destacado que nota ya nervios en el PP-A, un "picorcito", ha dicho, ante una mayor movilización del electorado progresista que dice detectar en los últimos días en la calle, donde ha hablado con autónomos, agricultores y trabajadores públicos, empresarios y hasta asociaciones de padres y madres.

Un amplio catálogo de ciudadanos que, ha remarcado, está "perjudicado", por lo que se ha preguntado quién va a votar al candidato a la reelección del PP-A, Juanma Moreno, que ha ido "de romería en romería" en la campaña, ha apuntado, para no hablar de estas cuestiones. "La Junta ha convertido Andalucía en una formidable y enorme casa de apuestas. Hay gente que se está subastando el porvenir de nuestra gente", ha advertido Nieto.

Ante esto, ha explicado que quieren formar una alternativa en la comunidad frente al bipartidismo y a un Ejecutivo de las derechas "en cualquiera de sus combinaciones" para levantar en Andalucía una "réplica" del Gobierno central, al que ha descrito como "útil" porque, ha destacado, han contribuido desde el Boletín Oficial del Estado (BOE) a dar "las poquitas alegrías de los ciudadanos" en momentos duros, como durante la pandemia, a través de la aprobación de medidas de protección social.

"Ese gobierno útil que ya tenemos en España, ese gobierno puede tener una réplica en un proceso andaluz muy poderoso con un bloque de progreso que gobierne Andalucía", ha subrayado. Nieto ha insistido en que Por Andalucía no quiere ser "una oposición perfecta" sino gobernar, para lo que ha pedido de nuevo el voto de los indecisos, y especialmente de los desencantados con el PSOE-A.

"Podemos liderar ese gobierno, nuestra gente necesita ese gobierno y solo nos separa que la gente que lo necesita vaya a votar", ha zanjado la candidata, que ha augurado que el domingo se va a dar la sorpresa y "el lío va a ser gordo".

Por su parte, el coordinador federal de IU, Alberto Garzón, ha pedido a los votantes socialistas indecisos y en general a toda la gente que "perdió la fe" en anteriores Ejecutivos del PSOE-A que den "un voto de confianza" a Por Andalucía "si tienen miedo de que gobiernen la derecha y la extrema derecha".

El también ministro de Consumo ha repasado las medidas sociales tomadas por el Gobierno de España, que ha dicho ha protegido derechos y ha instado a votar el domingo a Nieto "para ampliarlos". Garzón se ha mostrado convencido de que la confluencia va a ganar el 19J si la clase trabajadora se moviliza y que quedarse en casa es "el mayor deseo de las élites".

También ha instado a que se "explique", porque "puede haber confusión", que quien desee votar a Podemos, a Más País o Izquierda Unida debe depositar la papeleta de Por Andalucía.

En el acto ha intervenido además la líder en Andalucía de Más País y cabeza de lista de Por Andalucía por Sevilla, Esperanza Gómez. "Dicen que tenemos tutelas de Madrid, algunos presumen de no tener amigos", ha comentado. Gómez ha considerado que tener "aliados en el Gobierno de España y otros territorios" es "lo mejor". "No tenemos jefes, son compañeros, vienen a ayudarnos, a apoyarnos", ha enfatizado, antes de destacar que siendo una "oposición limpia, pura, no se consigue nada". "Queremos gobernar", ha insistido.