La noche de San Juan en La Línea (Cádiz) deja 24 rescates en las playas con bandera roja, algunos tras ingerir alcohol

Imágenes de la noche de San Juan. A 24 de junio de 2026 en Cádiz (Andalucía, España). - Nacho Frade - Europa Press

LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (CÁDIZ), 24 (EUROPA PRESS)

Los servicios de Salvamento y Socorrismo de La Línea de la Concepción (Cádiz) han tenido que realizar hasta 24 rescates a personas que se habían bañado en la playa, donde ondeaba la bandera roja, algunas de ellas incluso tras haber ingerido alcohol, durante la pasada noche de San Juan.

En una nota, el Ayuntamiento de La Línea ha hecho un llamamiento a "la prudencia" tras estos más de 20 rescates en una noche, y ha apelado a la colaboración de la ciudadanía para evitar este tipo de incidencias y poder disfrutar del verano "con total normalidad".

La Delegación municipal de Limpieza, dirigida por el teniente de alcalde Juan Macías, ha desplegado un amplio dispositivo para realizar trabajos en las playas tras esta noche de San Juan, actuándose en el paseo marítimo de Levante y Santa Bárbara, con acciones de barrido manual, barrido mecánico, baldeo mecánico y trabajos de limpieza con agua a presión.

El dispositivo ha estado compuesto por nueve personas, a lo que hay que sumar dos barredoras-hidrolimpiadoras, una baldeadora y dos camiones.

Los trabajos de los efectivos de la delegación de Limpieza se han prolongado durante la madrugada, finalizando en torno a las ocho de la mañana de este miércoles.

El alcalde de La Línea, Juan Franco, ha agradecido la labor realizada por todos los departamentos municipales implicados en la Noche de San Juan, desde Limpieza hasta Playas, Infraestructuras o Policía Local.

Esta mañana ha supervisado la situación del litoral de levante, donde los restos de candelas que aún permanecen con rescoldos serán retirados en próximos días, siendo comprobados por personal de Bomberos.

Durante la noche anterior, la Policía Local desplegó un total de 20 policías destinados a este servicio con agentes del dispositivo especial de playas y motorizados, a lo que se sumó la Unidad de Respuesta Inmediata (URI) que contó con más de 13 agentes. A ello se añade la colaboración prestada por la Policía Nacional y los servicios tanto de Protección Civil como Bomberos.