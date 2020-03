Normalidad en la frontera de Gibraltar para los trabajadores españoles en el Peñón

LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (CÁDIZ), 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La frontera con Gibraltar sigue con "normalidad" tras decretar el Gobierno el control en las fronteras terrestres, ya que "lo que se va a hacer ahora en las de Portugal, por ejemplo, es lo que ya se hace en la Gibraltar o Andorra", ha recordado el representante de los trabajadores españoles en Gibraltar, Juan José Uceda, que ha señalado que este martes "no hay ninguna queja de los trabajadores".

No obstante, según ha manifestado en declaraciones a Europa Press, "el temor está en el segundo paso que se va a producir por parte de Europa, que es el cierre de las fronteras con el exterior", ya que "la pregunta es si se va a considerar a Gibraltar frontera exterior porque ya no está en Europa". "Nosotros creemos que se va a considerar que todavía no es frontera externa, pero a ver qué pasa", ha añadido.

Uceda ha explicado que la situación en la frontera es la misma que estos días que ya estaba decretado el Estado de Alarma, donde al llegar a la frontera la policía "te pregunta dónde vas", es decir, "nada ha cambiado".

En este sentido, ha señalado que a los que más afecta es a los que tienen relaciones familiares a ambos lados de la frontera, cuyo tránsito está restringido de igual forma que puede estarlo en las calles de La Línea.

Los trabajadores españoles en Gibraltar puede pasar por la frontera justificando que van al trabajo, aunque, según ha señalado Uceda, hay quien se dedica a labores domésticas, cobrando por horas, que no lo pueden realizar al no tener contrato, ya que lo que hacen es "ganarse 15 o 30 libras echando dos horas de trabajo en una casa".

Este tipo de personas hay que tenerlas en cuenta en las ayudas, ha señalado, que también ha llamado la atención sobre los trabajadores en Gibraltar que se dedican al sector servicio, ya que están cerrado bares y restaurantes, y a la hora de las ayudas en España no van a ser contemplados.