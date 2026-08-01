Normalizado el suministro de agua en la ciudad de Cádiz tras resolver la incidencia registrada este viernes

Archivo - Grifo. Agua. - AYUNTAMIENTO - Archivo

CÁDIZ 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

La empresa municipal Aguas de Cádiz, ha confirmado que el servicio ya se encuentra normalizado en todos los sectores de la ciudad y que se puede consumir agua, tras haber hecho numerosos testeos desde este viernes sobre el estado del agua.

Según ha detallado el Ayuntamiento en una nota de prensa, tras la última actualización en la noche de este viernes en la que se indicaba que todavía quedaban algunos sectores en el casco histórico en los que había turbidez en el agua, la empresa municipal ha mantenido la recomendación de no consumir agua en el caso de que estuviera turbia. Por su parte, en toda la zona de extramuros estaba ya el servicio normalizado.

De esta manera, los operarios de la empresa han estado realizando purgas puntuales en los puntos de red afectados y continuas mediciones durante toda la madrugada y la mañana de este sábado, hasta poder verificar que la situación en toda la ciudad se encuentra normalizada.

Así, Aguas de Cádiz ha realizado a primera hora de la mañana un testeo en las zonas que todavía tenían incidencias y también otros puntos de la ciudad, donde se pudo comprobar que la evolución de la situación era "muy favorable", aunque por prudencia se siguió recomendando que no se consumiera agua en aquellos casos donde presentara turbidez. A lo largo de la mañana se ha podido verificar esa evolución positiva y, por lo tanto, se da por normalizado el servicio.

En contexto, el suministro en la ciudad se vio afectado por una rotura que tuvo lugar en la madrugada del viernes en una conducción del sistema de abastecimiento en alta gestionado por el Consorcio de Abastecimiento de la Zona Gaditana.

A ello se le unió una parada en el bombeo de los depósitos de cabecera, lo que provocó una interrupción del suministro en la ciudad entre las siete y las ocho de la mañana aproximadamente. Eso hizo que, una vez que volvió el suministro, el agua saliera con turbidez en algunas zonas de la ciudad.

A pesar de ello, debido a las horas en las que ha habido incidencias en la red, puede que todavía se produzca algún episodio aislado de turbidez. En ese caso, se reitera que no se consuma el agua, a la vez que la empresa municipal tiene activado el teléfono gratuito, donde se puede dar aviso para que pueda actuar en consecuencia.