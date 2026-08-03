Una nueva señalética difunde los hallazgos arqueológicos de la Punta del Boquerón en San Fernando (Cádiz)

La concejala de Cultura del Ayuntamiento de San Fernando, Pepa Pacheco, en la instalación de nuevos paneles informativos en el acceso a Punta del Boquerón por parte del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico - AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 3 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) ha puesto en valor la instalación de una nueva señalización interpretativa en la Punta del Boquerón que acerca a la ciudadanía los importantes descubrimientos arqueológicos realizados en uno de los espacios patrimoniales más singulares de la Bahía de Cádiz.

En una nota, el Consistorio isleño ha destacado el "lugar privilegiado" que ocupa San Fernando en la provincia de Cádiz, donde sus costas han sido escenario del paso de diferentes civilizaciones, dejando un legado que permite reconstruir la evolución del territorio desde la Prehistoria hasta la Edad Contemporánea.

De esta manera, San Fernando, con su singular configuración geográfica situada entre marismas, caños y el océano Atlántico, es "un auténtico archivo natural donde aún permanecen ocultas numerosas evidencias de la presencia humana a lo largo de miles de años".

La riqueza patrimonial de espacios como Punta del Boquerón, Camposoto, el islote de Sancti Petri o el Coto de la Isleta continúa revelando nuevos capítulos de esa historia gracias a los trabajos de investigación que se desarrollan en la ciudad.

Con el objetivo de acercar estos hallazgos a la ciudadanía y poner en valor este patrimonio, la concejala de Cultura del Ayuntamiento de San Fernando, Pepa Pacheco, ha participado junto a la responsable del Centro de Arqueología Subacuática (CAS) del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH), Milagros Alzaga, y la directora conservadora del Parque Natural Bahía de Cádiz, Paloma Bordons, en la instalación de nuevos paneles informativos en el acceso a Punta del Boquerón.

Esta señalización permitirá a vecinos y visitantes conocer los descubrimientos realizados en este espacio gracias al proyecto de investigación 'Vestigium', una iniciativa que está ampliando de forma significativa el conocimiento sobre la evolución histórica y ambiental del litoral isleño mediante la aplicación de las tecnologías más avanzadas.

Entre las principales novedades que incorpora este proyecto destacan la elaboración de modelos tridimensionales de los yacimientos arqueológicos, recreaciones virtuales de cómo fueron estos espacios en diferentes momentos históricos, cartografías obtenidas mediante drones equipados con sensores LIDAR, estudios geofísicos marinos y terrestres, así como técnicas de datación por radiocarbono, termoluminiscencia y análisis de biología molecular.

Estas herramientas están permitiendo reconstruir con precisión la evolución del paisaje costero y documentar restos arqueológicos que permanecían ocultos bajo las arenas y marismas.

Los trabajos desarrollados entre Camposoto, la Punta del Boquerón y el islote de Sancti Petri han permitido conocer que durante el Holoceno medio, hace entre 8.000 y 6.000 años, este sector de la Bahía presentaba una configuración completamente diferente a la actual.

La existencia de una antigua isla-barrera, situada varios cientos de metros mar adentro respecto a la línea de costa actual, protegía amplias marismas interiores y configuraba un paisaje muy distinto al que hoy conocemos, como ha indicado el Ayuntamiento.

Las investigaciones realizadas en Punta del Boquerón han identificado antiguas superficies de marisma junto a restos de industria lítica y cerámicas modeladas a mano que evidencian la ocupación humana del entorno durante la Prehistoria Reciente. A ello se suman restos dentales de bovino y estructuras de madera que podrían corresponder a antiguos corrales de pesca, poniendo de manifiesto el estrecho vínculo entre las comunidades que habitaron este territorio y el aprovechamiento de los recursos marinos.

Los estudios también han permitido documentar elementos defensivos que hoy afloran debido a la regresión del litoral, entre ellos restos del reducto de Lacy, construido durante la Guerra de la Independencia para proteger este estratégico enclave de la Bahía.

Otro de los puntos de especial interés es el islote de Sancti Petri, donde las excavaciones han documentado una amplia secuencia histórica mediante la recuperación de fragmentos de mármol, pavimentos hidráulicos, tejas, puntas de flecha fenicias, precintos romanos de plomo, proyectiles de honda, residuos relacionados con la metalurgia e incluso un pequeño fragmento de bronce que podría pertenecer al brazo de una antigua estatuilla.

Asimismo, las investigaciones desarrolladas en el Coto de la Isleta han permitido ampliar la cronología prehistórica del enclave gracias al hallazgo de cerámicas calcolíticas.

Los sondeos arqueológicos realizados han documentado tres piletas destinadas probablemente a la elaboración de salazones o conservas de pescado entre finales del siglo I antes de Cristo y mediados del siglo II después de Cristo, junto a restos constructivos, fragmentos de mosaicos y teselas que evidencian la importancia económica que tuvo este espacio durante época romana.

A ello se unen las prospecciones geofísicas realizadas en el entorno, cuyos resultados apuntan a la existencia de nuevas estructuras arqueológicas aún pendientes de investigación.

INVESTIGACIONES EN CURSO

Para el Ayuntamiento, estos hallazgos "consolidan a San Fernando como uno de los enclaves arqueológicos más relevantes del litoral andaluz", donde la investigación ofrece "nuevas claves para comprender la evolución del territorio y la intensa relación que desde hace miles de años han mantenido sus habitantes con el mar".

De igual forma, la ciudad consolida su posición como uno de los principales referentes para la investigación arqueológica del litoral atlántico gracias a la colaboración entre el Ayuntamiento y la Universidad de Cádiz (UCA) en torno al estudio del histórico templo de Hércules gaditano, considerado por las fuentes clásicas como "uno de los santuarios más importantes de la Antigüedad".

Este trabajo conjunto impulsa nuevas líneas de investigación destinadas a profundizar en el conocimiento de este emblemático enclave, estrechamente vinculado al islote de Sancti Petri, mediante la aplicación de técnicas científicas de vanguardia y un enfoque multidisciplinar.

"La apuesta por la investigación, la conservación y la divulgación de este patrimonio único refuerza el papel de San Fernando como un auténtico laboratorio arqueológico al aire libre, donde cada nuevo hallazgo contribuye a completar la historia de uno de los territorios con mayor riqueza patrimonial del litoral andaluz", ha defendido el Ayuntamiento.