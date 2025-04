Ocho ayuntamientos cambian de alcalde en lo que va de 2025 en Andalucía, con mociones pendientes en Totalán y Manilva

SEVILLA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La comunidad andaluza ha registrado un total de ocho cambios en las alcaldías en este primer trimestre de 2025, a las que se suman las dos últimas mociones de censuras presentadas en Totalán y Manival. Con estos nuevos alcaldes, el número de cambio producidos se eleva a 32 desde las últimas elecciones municipales, celebradas el 28 de mayo de 2023.

De estas modificaciones, 15 se han producido por mociones de censura y 16 por dimisiones. Según los datos recopilados por Europa Press, sólo se ha experimentado un cambio por alternancias pactadas mediante la denominada fórmula del dos más dos en el municipio jiennense de Rus.

La última moción anunciada se ha producido en Manilva el pasado martes, donde el alcalde, José Manuel Fernández (PP), ha comunicado que presentará esta iniciativa el próximo 28 de abril, tras haber cesado en sus delegaciones a los concejales de sus socios de Compromiso Manilva y Con Andalucía IU Manilva.

También en el Consistorio malagueño de Totalán, la concejala independiente, Margarita Blanco, y los concejales del PSOE en el Consistorio --Miguel Ángel Escaño, Remedios Fernández y Daniel Hernández-- registraron el pasado lunes una moción de censura "ante la pérdida de confianza en la gestión del actual equipo de gobierno, la ineficiencia en la administración de los recursos públicos, la falta de transparencia en la toma de decisiones, la desigualdad y el incumplimiento de pactos".

A ello se suman, los cuatro cambios en las alcaldías ya registrados en la provincia. El último tuvo lugar en Comares, donde José Miguel Ruiz (PSOE) fue nombrado alcalde tras una moción de censura apoyada por PP y PSOE, desplazando a Eva Aguilar (Avanza Comares). En septiembre, Antonio Artacho (IU) dimitió como alcalde de Casabermeja por motivos de salud, y en junio, Meritxell Vizuete asumió la alcaldía de Periana tras el fallecimiento de Rafael Torrubia.

Además, Josele González (PSOE) fue desalojado de la alcaldía de Mijas tras una moción de censura impulsada por PP, Vox y el concejal Juan Carlos Maldonado, pasando el cargo a Ana Mata (PP). También se ha registrado la dimisión del alcalde de Canillas de Albaida, sustituido por Encarnación Pareja (PP), y Auxi Gámez (PSOE) fue proclamada alcaldesa de Humilladero tras una moción de censura que apartó a Miguel Ángel Pérez (PP)

Desde el inicio del mandato, Almería ha registrado cinco cambios en sus ayuntamientos. El más reciente se produjo en mayo en Cóbdar, donde Raúl Granero (PP) asumió la alcaldía tras la renuncia de José Fuentes. De igual forma, en Turrillas, Antonio Jesús Segura (PP) fue designado alcalde tras la dimisión de Juan Antonio Segura.

En Carboneras, Salvador Hernández (Cs) accedió a la alcaldía mediante una moción de censura apoyada por el PSOE, con un acuerdo para alternar el cargo con el socialista José Luis Amérigo en 2025. Además, en Turre, Arturo Grima (PP) se hizo con el poder municipal tras una moción contra la socialista María Isabel López, y en Chercos, José Antonio Torres (PP), de 98 años, recuperó el bastón de mando tras prosperar una moción de censura contra Eduardo Mena (PSOE)

CÓRDOBA Y CÁDIZ, ÚNICAS PROVINCIAS CON UN SOLO CAMBIO

En Cádiz, el único cambio de alcaldía se ha producido en Villamartín, el pasado diciembre, tras la renuncia de Juan Luis Morales (AxSí), después de casi 14 años al frente, dejando el bastón de mando a la primera teniente de alcalde, María Martín (PP).

Otra provincia que solo registra un cambio en sus Gobiernos municipales durante este mandato es Córdoba. La primera modificación ha tenido lugar en Peñarroya-Pueblonuevo, donde la actual alcaldesa, María Victoria Paterna, de Sí Peñarroya, se hizo con el mando tras la moción de censura contra el entonces primer edil del PSOE Víctor Manuel Pedregosa.

En Granada se han producido siete traspasos del bastón de mando en las alcaldías desde el comienzo de este mandato. Así, el pasado mes de febrero Jorge Sánchez fue proclamado como alcalde tras la renuncia del presidente de la Diputación, Francis Rodríguez. En Montefrío, Remedios Gámez (PSOE) recuperó el pasado enero el bastón de mando mediante una moción de censura apoyada por un edil del PP.

También ha habido cambios en Cenes de la Vega, donde Montserrat Muñoz (PSOE) ha sustituido a Juan Ramón Castello, y en Láchar, donde Elisabet Barnes (IU) ha desbancado a Pedro Sánchez (PSOE) con el apoyo de IU y PP. Asimismo, en Maracena, Carlos Porcel (PSOE) accedió a la alcaldía tras una moción que apartó al popular Julio Álvarez.

Además, Pedro Almenara (Vox) se convirtió en el primer alcalde de su partido en Arenas del Rey tras una moción de censura, mientras que Mercedes Moreno (PP) asumió la alcaldía de El Pinar tras la renuncia de Francisco Titos por motivos de salud.

PRIMEROS TRES CAMBIOS EN LAS ALCALDÍAS DE JAÉN

Las tierras jiennenses se han estrenado este año en los cambios en las alcaldías con tres nuevas modificaciones. En la capital de la provincia, Julio Millán (PSOE) se ha convertido en el nuevo alcalde tras aprobarse la moción presentada junto a Jaén Merece Más contra el alcalde, Agustín González (PP).

En Fuerte del Rey, la socialista Paqui Peinado se ha convertido en la primera mujer alcaldesa del municipio en sustitución de Antonio Montoro, que renunció por motivos personales a la alcaldía y su acta de concejal en dicho ayuntamiento, donde ha entrado en su lugar Manuel Ramírez. Asimismo, en Rus, la 'popular' Rocío Beltrán se ha convertido en la nueva regidora en sustitución de Juan Antonio Palomares (CS) por alternancia pactada mediante la denominada fórmula del dos más dos.

La provincia de Huelva ha registrado dos cambios en sus alcaldías este año, que elevan a siete el total desde el inicio del mandato. La última modificación se ha producido en Santa Ana la Real, donde Guillermo Díaz (PSOE) fue elegido como primer edil, después de que José Antonio Ramos renunciara a este cargo por "razones de salud". Además, en Cumbres Mayores, la socialista Gema Castaño ha tomado posesión como nueva alcaldesa, tras salir adelante la moción de censura contra el actual ex alcalde José Félix Delgado (Cs).

Ya en 2024, el pasado septiembre el presidente de la Diputación onubense, David Toscano (PP), presentó su renuncia a la alcaldía de Aljaraque, siendo el testigo recogido por el también 'popular' Adrián Cano. Este mismo día, el ya ex alcalde de Palos de la Frontera Carmelo Romero renunció a la alcaldía para centrarse en otras instituciones, pasando el bastón de mando a su hija Milagros Romero.

Asimismo, en Lepe, el ex alcalde Juan Manuel González (PP) anunció su decisión de dejar el cargo tras once años como primer edil para dedicarse "plenamente" a sus responsabilidades como senador, recayendo el mando en Adolfo Verano (PP). Igualmente, el ex primer edil de La Palma del Condado Manuel García Félix (PP) dejaba la alcaldía, pasando el testigo a la también 'popular' Rocío Moreno. Al comienzo del verano, la actual alcaldesa de Encinasola, María Dolores Benjumea (PP), tomó posesión como primera edil, tras la dimisión de Ángel Méndez (IU) por motivos personales.

Por último, en Sevilla se contabilizan solo dos cambios en las alcaldías durante este mandato, ambas producidas en el transcurso de 2024. Así, en Arahal, Francisco Brenes (PSOE) se hizo con el bastón de mando tras prosperar la moción de censura contra la primera edil Ana María Barrios (IU). En El Ronquillo, la alcaldesa, Ana Cristina Arévalo (PSOE), primera mujer en ocupar el cargo, ha obtenido el mandato tras prosperar la moción registrada por su grupo municipal para la destitución del ex regidor, Cipriano Huertas.