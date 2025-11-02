Oktoberfest en El Puerto de Santa María (Cádiz) cierra este domingo con tributo a la música española de los años 80

Imagen de la celebración del Oktoberfest. - AYTO. DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ)

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 2 (EUROPA PRESS)

La celebración del Oktoberfest en El Puerto de Santa María llega a su jornada final este domingo en la Plaza de Alfonso X El Sabio (Plaza del Castillo) con un tributo a la música española de los años 80.

El cierre del evento, previsto sobre las 16,00 horas y que se prolongará hasta las 18,00, ha convertido esta cita, que se ha desarrollado durante todo el fin de semana, en el "epicentro del ocio otoñal" de la ciudad, según ha informado el Consistorio.

El teniente de alcalde de Fiestas, Hostelería y Comercio, David Calleja, ha invitado a los portuenses a participar en esta última jornada, destacando que el Oktoberfest es "un plan de otoño excepcional que combina diversión, tradición y dinamismo comercial en El Puerto de Santa María".

"La plaza ha presentado un ambiente magnífico durante todo el fin de semana, convirtiéndose en un punto de encuentro familiar y dinamizando al mismo tiempo el comercio y la hostelería del centro", ha destacado el edil.