La ONCE dedica su cupón del 25 de agosto a los 150 años de Chiclana (Cádiz) como ciudad

Cupón de la Once dedicado a Chiclana de la Frontera (Cádiz) - ONCE

CHICLANA DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 13 (EUROPA PRESS)

La ONCE va a dedicar el sorteo del próximo martes 25 de agosto al 150 aniversario del reconocimiento de ciudad al municipio gaditano de Chiclana de la Frontera.

El director de la ONCE en Cádiz, Alberto Ríos, ha presentado la imagen de este cupón junto al alcalde de Chiclana de la Frontera, José María Román, según ha informado la organización en una nota.

Cinco millones de cupones llevarán en primer plano una imagen del atardecer en el río Iro a su paso por Chiclana con el Puente del VII Centenario de fondo. Con ellos, la ONCE quiere poner en valor el patrimonio histórico, cultural, turístico de un municipio que es "referente de excelencia de la costa gaditana", según ha valorado el director de la ONCE en Cádiz.

"Este cupón nos permite presumir de Chiclana en toda España y nos sentimos orgullosos de reivindicar su potencial como palanca de inclusión, la igualdad de oportunidades, la accesibilidad y la atención a las personas más vulnerables de la sociedad y de hacerlo a través de un instrumento de tanta solidaridad como es el cupón de la ONCE", ha aseverado Alberto Ríos.

En su intervención ha felicitado también a la ciudadanía de Chiclana por este aniversario, deseando que constituya "una oportunidad para seguir construyendo una Chiclana más igual, más de todos, más próspera, inclusiva y sostenible".

Por su parte, el alcalde ha mostrado su agradecimiento a la ONCE por dedicar un cupón a la conmemoración del 150 aniversario de la concesión del título de Ciudad a Chiclana, algo que ha calificado de "magnífico gesto" para con su pueblo.

"Que un cupón lleve la imagen de nuestra ciudad y conmemore este 150 aniversario supone un extraordinario reconocimiento y una magnífica oportunidad para proyectar el nombre de Chiclana por toda España", ha señalado José María Román, quien ha añadido que este aniversario simboliza "siglo y medio de historia, de crecimiento y de transformación gracias al esfuerzo de generaciones de chiclaneros", que han contribuido a hacer de ella "una ciudad moderna, dinámica y con un enorme potencial".

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie, y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado.

Los cupones de la ONCE son parte de los productos de lotería social, segura, responsable y solidaria de la organización que, desde su diseño hasta su comercialización, implementa controles para neutralizar consumos descontrolados, prohíbe expresamente la venta a menores de edad o el consumo a crédito, entre otras medidas.