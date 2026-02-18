La ONCE deja 210.000 euros en El Puerto de Santa María (Cádiz)

José Manuel Tejero, vendedor de la ONCE en El Puerto de Santa María. - ONCE

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 18 (EUROPA PRESS)

El sorteo de la ONCE de este martes ha dejado una parte de su fortuna en El Puerto de Santa María (Cádiz), donde José Manuel Tejero vendió seis cupones agraciados con 35.000 euros, que suman 210.000 euros, en un sorteo que ha repartido más de 1,2 millones de euros entre las provincias de Cádiz, Málaga y Sevilla.

Según ha indicado la ONCE en una nota, Tejero es afiliado a la ONCE por su discapacidad visual grave, vendedor desde 2013 y vendió cinco cupones premiados con 35.000 euros en la avenida de la Libertad y otro en el Camino de los Enamorados de la localidad de la costa gaditana.

"Estoy súper contento por la gente que le haya tocado, estaba deseando dar un premio grande a mi gente porque se lo merecen, ha manifestado el vendedor, que ha añadido que aunque le hubiera gustado dar más premios a más gente, "algo es algo" y se va a quitar "esa espinita".

Por su parte, en Málaga se vendió la serie agraciada con medio millón de euros, que es el mayor premio que ofrecen los sorteos de diario de la ONCE, y ha repartido en la capital de la Costa del Sol un total de 675.000 euros en premios mayores.

Además, este sorteo, que estaba dedicado a la celebración del Nuevo Año Chino, ha dejado otros 350.000 euros en la localidad sevillana de Alcalá de Guadaíra, por lo que ha repartido más de 1.235.000 euros entre las provincias de Cádiz, Málaga y Sevilla. El resto de los premios se han repartido entre Asturias y la Región de Murcia.