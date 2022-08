La ONCE incorpora en Cádiz a 476 personas al mercado laboral en 2021 con una inversión de 18,5 millones

La ONCE incorporó al mercado laboral a 476 personas en Cádiz y generó un 0,43% del PIB de Andalucía en 2021

CÁDIZ, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Social ONCE logró incorporar al mercado laboral 476 trabajadores en Cádiz durante 2021, por lo que se ha consolidado como "referencia" para emplear a personas con discapacidad en la provincia, en un año de recuperación tras la crisis desencadenada por la pandemia, y en el que la inversión social llegó a los 18,5 millones de euros.

Así lo ha manifestado este viernes el delegado territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez, en la presentación del Informe de Valor Compartido, balance de resultados de la ONCE, Fundación ONCE y las empresas sociales Ilunion en el último ejercicio.

En ese acto ha recalcado que a lo largo de 2021 se generaron 476 empleos para personas con discapacidad en Cádiz, lo que supone el 22% de los puestos totales que se generaron en Andalucía: 2.090. Por tanto, el pasado fue el año de mayor creación de empleo impulsado por la ONCE.

En la última década, según ha destacado la entidad, el empleo impulsado por el Grupo Social ONCE en Cádiz suma un total de 3.686 puestos de trabajo, de los 87.536 creados en España, lo que ha supuesto la generación de 24 empleos diarios a lo largo de esta década. Con 71.194 puestos de trabajo, el Grupo Social ONCE se afianza como el cuarto mayor empleador no público en España y el mayor empleador del mundo de personas con discapacidad.

En la provincia de Cádiz el Grupo Social ONCE lo

conforma una plantilla de 2.998 trabajadores de los 13.162 que tiene en Andalucía. De ellos, el 58,2% son personas con alguna discapacidad; y el 43% son mujeres. Así, una de cada 286 personas que tienen un empleo en España trabajan en el Grupo Social ONCE.

Martínez ha presentado los datos del balance con el director de la ONCE en Cádiz, Alberto Ríos, y la vicepresidenta del Consejo Territorial, Milagros Rodríguez, junto a los directores de la Organización en Jerez, Cristino Ortuno, y en Algeciras, Gema Valderrama.

"La senda marcada nos permite afianzar nuestro modelo económico y social, que es único en el mundo, y que solo es posible gracias a la confianza que depositan los andaluces en nuestra labor social", ha sostenido Martínez, que posteriormente ha apuntado que "nos ayuda también a consolidar un modelo de juego responsable, seguro y social que da cobertura integral al conjunto de personas ciegas y extiende su apoyo también al colectivo de personas con discapacidad a través de la Fundación ONCE y de las empresas sociales Ilunion".

CÁDIZ REPARTIÓ 86,98 MILLONES EN LOTERÍA

Las ventas globales de los productos de lotería social de la ONCE en 2021 se elevaron hasta los 2.236 millones de euros, un 0,9% por debajo de 2019 y muy por encima de los 1.615 millones de ventas de 2020 (cifra provocada por la crisis de la Covid-19 y tres meses sin ventas de cupón en las calles, por primera vez en la historia de la Organización).

En Cádiz las ventas ascendieron hasta los 157,82 millones, que suponen un incremento del 5,64% (el mayor de toda Andalucía) respecto a 2019, año anterior a la pandemia, y que representan el 22,78% de las ventas de los juegos de la ONCE en Andalucía. Esta evolución de las ventas demuestra "la gran confianza que los ciudadanos andaluces conceden al modelo económico y social que representa la ONCE y el

enorme cariño y generosidad que depositan en nuestros vendedores", según destacó Martínez. La Organización cuenta con 1.157 vendedores y vendedoras en Cádiz, de los 5.375 que hay en Andalucía.

En cuanto al reparto de premios, Cádiz ha vuelto a ser una de las provincias más afortunadas con los sorteos de la ONCE, solo por detrás de Sevilla, con un total de 86,96 millones de euros en premios repartidos en toda la provincia, de los 381,82 millones repartidos en Andalucía, que representan el 55,1% de los ingresos.

La inversión social del Grupo Social ONCE en la provincia ascendió a 18,56 millones de euros, destinados a servicios sociales como rehabilitación, educación y empleo, apoyo sicosocial, tiflotecnología, accesibilidad, o cultura y deporte, entre otros. En los últimos cinco años, la inversión social acumulada ha sido de 91,20 millones de

euros en Cádiz, y de 400,43 millones de euros en Andalucía.

De cada 100 euros ingresados por la venta de los productos de juego, 55,1 euros vuelven a los ciudadanos en forma de premios; 32,9 euros se destinan a salarios y resto de gastos de gestión; y los 12 euros restantes van dirigidos a inversión social para personas ciegas y con otras discapacidades.

EL GRAN COMPROMISO CON LOS INVIDENTES

Con esta inversión, la ONCE atiende en Cádiz a 2.689 personas ciegas o con discapacidad visual grave, y da respuesta también a las necesidades del colectivo de personas con otras discapacidades diferentes a la visual. La ONCE abrió sus puertas a 87 gaditanos que perdieron la visión en este año y que requirieron atención personal e individualizada con los medios y profesionales que la Organización pone a su disposición para superar con éxito el proceso de adaptación que conlleva este trance personal tan importante en sus vidas.

En un momento tan condicionado por el impacto de las tecnologías en la sociedad, los afiliados gaditanos realizaron el año pasado un total de 4.731 descargas de distintos dispositivos que facilitan la vida a las personas invidentes, como son la biblioteca digital ONCE, las películas en sistema Audesc, o las diferentes aplicaciones que la ONCE pone a su disposición para facilitar su rutina diaria. Además, solicitaron 1.622 adaptaciones bibliográficas en braille y sonido, y recibieron 279 intervenciones de aprendizaje en braille y tecnología.

Contaron además con el apoyo de 114 personas voluntarias que aportaron 9.915 horas de ayuda solidaria en acompañamiento y apoyo a tareas básicas de personas ciegas, mientras que las 90 personas con sordoceguera recibieron más de 3.200 horas de mediación para facilitar su comunicación e interrelación social. En Cádiz hay además 24 personas ciegas que utilizan un perro guía como asistente de movilidad en su vida diaria.

Durante el pasado curso escolar, la ONCE dio apoyo a 244 alumnos gaditanos ciegos o con discapacidad visual en todas las etapas educativas, de Infantil a la Universidad, en colaboración con la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía.

CONTRIBUCIÓN GRUPO SOCIAL ONCE

Con estos datos, la actividad que impulsa el Grupo Social ONCE en 2021 generó un 0,43% del Producto Interior Bruto (PIB) en Andalucía; es decir, uno de cada 233 euros, y contribuyó con un 0,62% al empleo generado en Andalucía, lo que supone uno de cada 162 empleos impulsados, según un estudio realizado por la firma PwC.

Todo ello gracias a un modelo de lotería segura y social que cumple con los más altos estándares de juego responsable a nivel mundial, y que está firmemente comprometida con la ciudadanía.

A juicio del delegado territorial de la ONCE, el Informe de Valor Compartido 2021 demuestra el resultado de un esfuerzo colectivo: "Nos sentimos muy orgullosos de este balance porque demuestra que hemos sabido vencer las dificultades de los peores años, hemos podido dar respuesta a las personas más vulnerables de la sociedad en condiciones muy difíciles y hemos salido reforzados para afrontar las nuevas barreras que este futuro tan cargado de incertidumbres nos vaya poniendo por delante".