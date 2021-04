El Parlamento insta por unanimidad a Junta y Gobierno a actuar para que Airbus mantenga su planta de Puerto Real (Cádiz)

SEVILLA, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento andaluz ha acordado este jueves, con los votos de los cinco grupos de la Cámara, instar al Gobierno de la Junta y al de España, "en el ámbito de sus respectivas competencias", a "defender y a exigir a la empresa Airbus el mantenimiento de todos los empleos directos e indirectos, la carga de trabajo de todas las plantas existentes que la empresa tiene en Andalucía y evitar la deslocalización de cualesquiera de esas plantas", así como a que lleven a cabo "las actuaciones oportunas tendentes a garantizar el mantenimiento" de la de Puerto Real (Cádiz).

Así lo ha solicitado el Parlamento en virtud de una proposición no de ley (PNL) presentada y defendida por el Grupo Socialista con la que, además, y en virtud de una enmienda transaccionada con el PP-A, la Cámara autonómica ha manifestado su "compromiso con el empleo y con el conjunto de los trabajadores vinculados al sector aeroespacial andaluz en general y, en particular, con la situación por la que atraviesa en estos momentos la planta de Airbus en Puerto Real y la amenaza de un posible cierre de la misma, como referentes del sector y como tractores de una industria estratégica para Andalucía".

De igual modo, el Parlamento ha acordado instar a que tanto el Gobierno andaluz como central "lleven a cabo las actuaciones oportunas tendentes a garantizar el mantenimiento de la planta de Puerto Real y el resto de emplazamiento en España, así como implementar medidas a través de distintas vías innovadoras planteadas por los sindicatos representantes de los trabajadores como en el caso de Puerto Real, duplicando la línea de montaje de los estabilizadores de la línea A320 y A321 y ensamblar en un solo componente la sección 19, el estabilizador horizontal y la sección 19.1 de los A320 y A321, y/o en su caso, a través de la distribución de las cargas de trabajo, que garanticen la viabilidad de las plantas andaluzas".

Igualmente, el Parlamento ha acordado por unanimidad reclamar a la Junta una "línea de diálogo y colaboración" con Airbus para el desarrollo tecnológico y de investigación aeronáutica encaminada a aumentar la competitividad de la empresa, y para reforzar su posicionamiento en Andalucía, para así posibilitar el mantenimiento del empleo que esta empresa tiene en esta tierra.

También ha acordado el Parlamento por unanimidad reclamar a la Junta una mesa de trabajo por el sector aeroespacial de Andalucía, conjunta entre administración y agentes económicos y sociales, para abordar todas las situaciones de crisis presentes y futuras por la que atraviesan y puedan atravesar empresas tractoras y auxiliares del sector aeroespacial andaluz.

En cambio, el Pleno ha rechazado, con los votos de PP-A, Cs y Vox, instar al Ejecutivo andaluz a "coparticipar de manera equivalente y con los mismos recursos en todas las actuaciones y acciones que ponga en marcha el Gobierno de España para fortalecer el sector aeronáutico en nuestra comunidad, con la finalidad del mantenimiento del empleo, la carga de trabajo y los centros de trabajo existentes en nuestra tierra".

DEFENSA DE LA INICIATIVA

En defensa de la iniciativa, el parlamentario del PSOE-A Manuel Jiménez Barrios ha subrayado que la industria aeroespacial es "uno de los sectores estratégicos en Andalucía", y ha destacado el "potencial" con el que al respecto cuentan las provincias de Cádiz y Sevilla.

Ha destacado que Airbus ha generado "una red de empresas tractoras muy importantes" para Andalucía, si bien "la crisis del coronavirus ha provocado una caída en la producción de entre un 35% y un 45% de la empresa, con pérdidas importantes en el conjunto de la multinacional".

El representante socialista ha defendido que esta empresa es "estratégica para el Gobierno de España, de ahí su participación en la compañía, para el país en general y para Andalucía en particular", y "prueba de ello es el compromiso del Gobierno de España al trabajar con la empresa Airbus en base a dos líneas fundamentales: no a las deslocalizaciones y no a los despidos laborales", según ha remarcado.

Tras aseverar que "ni en la provincia de Cádiz ni en Andalucía nos podemos permitir la pérdida de ningún empleo ni el cierre de ninguna actividad industrial", ha defendido que la Junta "debe ser firme y comprometerse, con el apoyo de todos, con un sector estratégico clave para Andalucía y apoye decididamente a esta empresa y a sus trabajadores con los instrumentos que tiene a su alcance".

EL PP-A "SE OPONE FRONTALMENTE" AL CIERRE DE PLANTAS DE AIRBUS

En el turno de los grupos, el parlamentario del PP-A Bruno García ha comenzado dedicando una "mirada especial" a la Bahía de Cádiz y a Puerto Real, una tierra que siempre ha sabido "sobreponerse", según ha subrayado, y enfatizando que los 'populares' "nos oponemos frontalmente al cierre de cualquier planta" de Airbus, también la de Puerto Real. En ese sentido, ha anunciado la inclusión de una enmienda transaccional en la iniciativa para que ésta esté presente explícitamente, y ha sostenido que hoy no era el día "de reproches, sino de sumar voces a favor de los trabajadores".

En nombre de Cs, el diputado Julio Díaz ha criticado que las ministras de Hacienda, María Jesús Montero, y de Trabajo, Yolanda Díaz, "han pasado de largo" en este asunto, y ha reclamado al Gobierno central un "plan estratégico aeronáutico nacional" como le viene pidiendo "reiteradamente" el consejero 'naranja' de Transformación Económica, Rogelio Velasco, según ha subrayado, para defender que se necesita "un marco amplio donde incardinar" Andalucía y el "peso" de su sector aeronáutico.

El parlamentario de Vox Francisco José Ocaña ha comenzando manifestando el "apoyo" de su grupo a los trabajadores de Airbus, pero ha criticado que la PNL socialista busca "generar una cortina de humo que esconda la responsabilidad del PSOE y Adelante Andalucía" en esta situación "por no actuar a tiempo, por no demandarle al Gobierno de la nación las medidas contundentes que necesita Airbus", y que sólo pretende "desviar la atención del verdadero culpable de que se hayan cumplido los peores presagios" al respecto de esta compañía, porque "el problema de Airbus sólo lo puede resolver el Gobierno de España", según ha sentenciado.

Finalmente, el diputado de Adelante Ismael Sánchez ha apelado a la "unidad de acción" en el Parlamento para resolver el "problema" de la planta de Airbus, y ha celebrado la "rectificación" del presidente de la Junta, Juanma Moreno, dejando claro que se opone al cierre de dicha factoría, si bien ha apostillado que ahora hay que "dar un paso más", porque la plantilla de esa instalación "necesita soluciones". Por eso, ha pedido el "compromiso unánime" de la Cámara andaluza para "mantener la factoría en Puerto Real".