El Parque Genovés de Cádiz acogerá esta primavera un ciclo musical de seis conciertos de rock y pop alternativo actual

La teniente de alcalde de Cultura del Ayuntamiento de Cádiz, Maite González, y Miguel Rodríguez de Mora, responsable de Malamúsica Producciones, anuncian ciclo de conciertos en el Parque Genovés - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La teniente de alcalde de Cultura del Ayuntamiento de Cádiz, Maite González, junto a Miguel Rodríguez de Mora, responsable de Malamúsica Producciones, han presentado este miércoles el ciclo de conciertos 'Estéreo Parque', que se desarrollará durante la próxima primavera en el Parque Genovés ofreciendo seis espectáculos de rock y pop alternativo actual.

La iniciativa tiene el objetivo de fomentar la vida cultural en espacios abiertos de la ciudad como es este "pulmón verde" situado en el casco histórico de la ciudad, ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

"Es un ciclo de conciertos al aire libre diseñado específicamente para el disfrute intergeneracional. No queremos que sea solo un concierto, queremos que sea una experiencia dominical en un entorno seguro, fresco y monumental como éste", ha apuntado la concejala.

Este programa contará con seis conciertos, que se desarrollarán en el templete del Parque Genovés los días 12 y 19 de abril, 24 y 31 de mayo y 7 y 28 de junio. Además, habrá zonas de sombra y una zona de restauración y food trucks, así como juegos para reforzar el carácter familiar.

Por su parte, el promotor Miguel Rodríguez ha asegurado que el programa 'Estéreo Parque' nace con la vocación de convertirse "en escaparate" de algunas de las propuestas "más sugerentes" de rock y pop alternativo actual, tanto a nivel nacional como internacional. Un programa alternativo que "hoy en día no podemos encontrar en ninguna parte y que además contará con una gran representación de artistas de Cádiz y de la provincia".

El cartel está compuesto por propuestas procedentes de las escenas española, norteamericana, canadiense y argentina, conectadas por su compromiso con el rock y el pop. Germán Salto, Los Jinetes del Rayo y Guillerno Alvah serán los encargados de abrir el ciclo el 12 de abril, a los que seguirán Henge y Secosecoseco el 19 de abril.

Los conciertos de mayo estarán protagonizados por Holy Fuck y Matamua x Music el 24 de mayo y Uni boys, Fast Kids y Los Jaguares de la Bahía el 31 de mayo. En junio será el turno de Camellos y Space Surimi el 7 de junio, y Pacífica, Caballo Prieto Azabache y Neon Vampire el 28 de junio.

El acceso a los conciertos será gratuito y todos comenzarán a las 13,00 horas.