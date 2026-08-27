El Paseo Marítimo de Cádiz acoge el 5 de septiembre la actuación de las mejores agrupaciones del Carnaval de 2026

La concejala de Fiestas y Carnaval en Cádiz, Beatriz Gandullo, el presidente de Horeca de Cádiz, Antonio de María, y el presidente de la Asociación de Comerciantes de Extramuros (Acex), Álvaro Sánchez, presentando el Paseo del Carnaval - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Carnaval de Cádiz volverá el sábado 5 de septiembre a llenar de actuaciones el Paseo Marítimo con una nueva edición del Paseo del Carnaval, una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de Cádiz que alcanza ya su tercera edición y que se consolida como una de las propuestas de la programación de final de verano de la ciudad.

La concejala de Fiestas y Carnaval en Cádiz, Beatriz Gandullo, ha presentado este jueves esta programación junto al presidente de Horeca de Cádiz, Antonio de María, y el presidente de la Asociación de Comerciantes de Extramuros (Acex), Álvaro Sánchez, como ha recogido en una nota el Ayuntamiento.

Gandullo ha destacado que el Carnaval "es una de las manifestaciones culturales más importantes del territorio" y "una auténtica seña de identidad de Cádiz, con capacidad para generar cultura, actividad, economía y empleo durante todo el año".

En este sentido, ha defendido la importancia de crear "espacios y momentos a lo largo de todo el año" para que la ciudadanía pueda encontrarse con su Carnaval fuera de febrero --mes en que tradicionalmente se celebra el concurso en el Teatro Falla-- y, al mismo tiempo, ofrecer a quienes visitan la ciudad "nuevos motivos para conocer y disfrutar de esta manifestación cultural".

La celebración en septiembre responde también al objetivo municipal de desestacionalizar la actividad turística y alargar la temporada, aprovechando que la ciudad continúa teniendo una importante afluencia durante estas fechas.

"Cuando conseguimos llenar las calles, no sólo estamos hablando de ocio, también hablamos de generar actividad económica y empleo", ha señalado la concejala, subrayando la repercusión que este tipo de iniciativas tiene en el comercio, la hostelería y, en definitiva, en la economía local.

En esta tercera edición, el Carnaval volverá a extramuros, concretamente al Paseo Marítimo, con el objetivo de que esta manifestación cultural llegue a diferentes zonas de la ciudad.

Al respectol, Gandullo ha afirmado que "el Carnaval pertenece a toda la ciudad", defendiendo la necesidad de que "salga de sus espacios más habituales y contribuya a generar convivencia, ambiente y actividad en distintos barrios".

El Paseo del Carnaval se desarrollará el sábado 5 de septiembre desde las 20,00 horas hasta la medianoche, con tres escenarios distribuidos a lo largo del Paseo Marítimo, en concreto, en el Módulo Central, García Agulló y Nereidas.

La programación reunirá cerca de 40 actuaciones, con presencia de agrupaciones infantiles, juveniles y de adultos y representación de todas las modalidades del Carnaval gaditano, como coros, comparsas, chirigotas y cuartetos.

Además de la cantidad y variedad de agrupaciones, Gandullo ha puesto el acento en la calidad de la programación, que contará con una amplia representación de los primeros premios del COAC 2026.

En la categoría de cantera estarán presentes los primeros premios del COAC en las distintas modalidades, tanto en infantiles como en juveniles, además de una amplia representación de las agrupaciones premiadas. En adultos se contará con el primer premio de chirigotas, el primer premio de coros y el primer premio de cuartetos, además del podio completo de cuartetos --primer, segundo y tercer premio-- y los cuatro coros premiados.

"Podemos decir que ese Paseo del Carnaval nos va a permitir disfrutar en extramuros de una magnífica representación", ha subrayado.

Durante la presentación, Antonio de María ha agradecido al Ayuntamiento la continuidad de una iniciativa que, a su juicio, "demuestra que existe una línea de trabajo mantenida en el tiempo". Con ello, ha defendido que este tipo de propuestas deben entenderse como "una inversión para la ciudad", al contribuir a atraer visitantes también fuera de los meses centrales del verano.

Por su parte, Álvaro Sánchez ha destacado la importancia de generar actividad en esta zona de la ciudad y ha subrayado que la celebración de eventos se traduce en una mayor presencia de personas en las calles y, por tanto, en "un impulso" al comercio local.

Gandullo ha agradecido expresamente la colaboración de ambas entidades, destacando que su conocimiento del tejido empresarial y comercial de la ciudad resulta fundamental a la hora de diseñar y ubicar este tipo de actividades.

La concejala ha animado a gaditanos y visitantes a disfrutar de esta tercera edición del Paseo del Carnaval y a acercarse al Paseo Marítimo este sábado para vivir una noche de Carnaval en septiembre.