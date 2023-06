Patricia Cavada (PSOE) es investida alcaldesa de San Fernando (Cádiz) por tercera vez, la primera con mayoría absoluta

La socialista Patricia Cavada, alcaldesa de San Fernando por tercera vez, durante un acto de campaña - PSOE SAN FERNANDO

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La socialista Patricia Cavada ha sido investida este sábado alcaldesa de San Fernando, un cargo que ha ocupado en las dos pasadas legislaturas pero que en esta tercera que asume lo hace con la primera mayoría absoluta que el PSOE ha logrado en este municipio de la Bahía de Cádiz.

En su discurso de investidura, Cavada ha expuesto que la amplia mayoría obtenida en las elecciones municipales han generando "unas enormes expectativas preñadas de exigencia" y por eso, ha "reafirmado" su compromiso y "enorme respeto a las promesas presentadas" durante la campaña electoral.

"La ciudadanía nos exige a los políticos que seamos fieles a nuestras promesas. Esta exigencia es para mí la más apremiante, la más obligada y no tengan duda que haremos todo lo posible por honrar a la palabra", ha asegurado.

En ese sentido, ha defendido que mantendrán esa palabra dada a la ciudadanía "impulsados por la convicción y dedicados con toda la pasión a la ciudad que amamos con todo nuestro corazón y de la que no tengo intención de salir en todo el mandato por mucho que lo deseen algunos".

Ante esto, ha pedido "unidad y diálogo" a la oposición, donde tendrá durante los próximos cuatro años un bloque de derechas conformado por PP y Vox, además de la formación Andalucía Por Sí (AxSí). A todos ellos, les ha solicitado "ser diferentes", al entender que "la política no tiene por qué ser un incendio voraz que destruye todo lo que encuentra en su camino".

"Cualquier diferencia no tiene por qué ser causa de una confrontación o ataque total. Podemos vernos los unos a los otros no como adversarios, sino como vecinos. Podemos tratarnos con dignidad y respeto. Podemos unir fuerzas, dejar de gritar y bajar la temperatura, porque sin unidad, sin calma y fomentando la división, la confrontación no hay entendimiento posible, ni democracia útil, sino furia", ha argumentado la alcaldesa de San Fernando.

En su opinión, esta situación llevaría a una situación en la que "no hay progreso sino una ira que es agotadora para la ciudadanía" y por eso, les ha propuesto representar a la ciudadanía a través del "camino de la unidad" para poder "avanzar". "San Fernando tiene que ser mejor y yo creo que esta ciudad es mejor", ha apostillado.

Cavada ha expresado también que es "imprescindible" tener un proyecto de ciudad "bien diseñado", un plan que ha dicho, su Gobierno "lleva aplicando con mimo y esfuerzo" y que es "la herramienta principal para la transformación que estamos protagonizando en San Fernando".

En su opinión, es "generalizado" ese "reconocimiento de que San Fernando ha cambiado mucho durante estos años", argumentando que esta opinión "no se ha formado sólo porque se hayan desarrollado grandes proyectos, sino porque hemos cambiado de manera sustancial la imagen, la actividad y la dinámica del desarrollo económico de la ciudad".

Un cambio, además, que "ha otorgado a San Fernando un enorme prestigio en el exterior, lo que nos está permitiendo que lleguen nuevas inversiones y empresas", ha expuesto en su discurso, en el que ha tenido palabras de recuerdo para su madre, fallecida este año, y también para todas las familias y "a los 112 vecinos que tenían derecho a estar hoy entre nosotros" y que murieron a consecuencia de la pandemia sobrevenida por el Covid-19, un acontecimiento que ha querido omitir durante la campaña para que no se la acusase de "beneficiarse" con algo que "fue terrible" para todos.

El acto de constitución de los 27 ediles que conformarán desde este sábado la corporación municipal y toma de posesión posterior de la alcaldesa se ha celebrado en la Sala Capitular de la Casa Consistorial de San Fernando, que acoge actualmente el Ayuntamiento y que fue el escenario donde se elaboró la fórmula del Juramento de la Constitución de 1810, y en junio de 1813 se constituyó el primer Tribunal Supremo de la Historia de España.