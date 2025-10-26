Pelayo recuerda que el PP "no quiere" la nueva tasa de basura y que Sánchez la "impone" porque "le da la gana"

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 26 (EUROPA PRESS)

La presidenta del PP de Jerez y alcaldesa, María José García-Pelayo, ha vuelto a poner este domingo sobre la mesa la nueva tasa de basura "impuesta" por el PSOE de Pedro Sánchez, afirmando que "los alcaldes y alcaldesas de las ciudades tenemos que aplicar una tasa que no queremos porque a Sánchez le da la gana", insistiendo en que "por mucho que se empeñen en decir que Europa obliga al Gobierno de España a crearla, es mentira y es él quien haciendo trampa, como hace siempre, la ha impuesto".

En una nota de prensa, Pelayo ha recordado que "todos los alcaldes de España, a través de la Federación Española de Municipios y Provincia (FEMP), hemos pedido a Sánchez que derogue el artículo 11 de la Ley de Residuos y su respuesta ha sido la de reírse de todos".

"Los jerezanos nos merecemos respeto y sobre todo un Gobierno de España que confíe en los alcaldes, que reconozca la autonomía local y que confíe en que los alcaldes siempre trabajamos pensando en mejorar la vida de la gente y no en generarle más problemas de los que tienen los ciudadanos, que es lo que hace Pedro Sánchez, simplemente porque le da la gana", ha sostenido la presidenta del PP de Jerez.

Además, "la situación de intervención del Ayuntamiento por parte del Ministerio de Hacienda hace que esta tasa no se pueda compensar con una bajada en otro impuesto, ya que María Jesús Montero no permiten que bajemos ningún impuesto, es más, quieren que los subamos, aunque nosotros nos oponemos", ha lamentado.

Por ello, desde el PP de Jerez se ha vuelto a reclamar a los socialistas jerezanos que "antepongan las siglas de su partido a los jerezanos y se planten ante Sánchez y esta imposición que es la nueva tasa de basuras".

Los populares jerezanos han lamentado que mientras todos los partidos políticos en la FEMP se ponen de acuerdo en "pararle los pies a Pedro Sánchez", aquí en Jerez "el PSOE se dedica a lanzar bulos y engañar a los vecinos con la tasa de basura".