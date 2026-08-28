La película 'Después de Kim', de Ángeles González-Sinde, clausurará el festival de cine Gemeramma de Chiclana (Cádiz)

Archivo - La responsable de Igualdad de la Diputación de Cádiz, Susana Sánchez Toro, el alcalde de Chiclana, José María Román, la delegada territorial de Cultura en Cádiz, Tania Barcelona, y la presidenta de Aamma, Pilar Crespo, presentando cartel de Gene - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ - Archivo

CHICLANA DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 28 (EUROPA PRESS)

La película 'Después de Kim', de la cineasta Ángeles González-Sinde, será la cinta encargada de clausurar la edición 2026 del festival de cine Generamma el sábado 19 de septiembre en el Teatro Moderno de Chiclana de la Frontera (Cádiz).

La elección del largometraje cierra un círculo con respecto a 'Yo no moriré de amor', de Marta Matute, la cinta inaugural del festival, ya que ambos trabajos entablan una conversación sobre los cuidados desde dos ópticas generacionales distintas, pero convergentes, como ha indicado la organización en una nota.

La directora y guionista, Ángeles González-Sinde, presentará su película tras la gala de cierre del festival de cine hecho por mujeres, que iniciará sus proyecciones el 15 de septiembre.

Adaptación de su novela homónima, 'Después de Kim' narra el reencuentro de Juan (Darío Grandinetti) y Gloria (Adriana Ozores), divorciados y distanciados desde hace 20 años, que viajan a España donde su hija, con la que no tienen contacto, ha aparecido muerta. A su llegada descubren que tienen un nieto que está en paradero desconocido y deciden quedarse hasta encontrarlo.

Cristina Consuegra, directora del festival, ha explicado que las películas de inauguración y clausura construyen "una conversación entre dos cineastas que pertenecen a generaciones diferentes" y que analizan, a través del lenguaje cinematográfico, el mundo de los cuidados desde perspectivas vitales, generacionales y culturales diferentes, lo cual convierte a Generamma en "un espacio de reflexión muy potente sobre el mundo de los cuidados y el lugar que debe ocupar ese mundo en la sociedad".

Cineasta de largo recorrido que ha destacado por ofrecer una mirada social desde lo cotidiano, Ángeles González-Sinde ha trabajado como guionista en numerosas películas y series y ha recibido, entre otros reconocimientos, el Goya al Mejor Guion Original por 'La buena estrella'.

Como directora ha realizado 'La suerte dormida', 'Una palabra tuya' y 'El comensal'.

La clausura de Generamma 2026 tendrá lugar el sábado 19 de septiembre a las 19,00 horas en una gala presentada por las actrices Montse Torrent y Andrea Ganfornina. Durante la misma, el jurado de la competición oficial --compuesto por Lydia Cacho, Manuela Ocón e Inés Romero-- entregará los premios al Mejor Cortometraje de Ficción y de No Ficción, tanto Estatal como Internacional.

También se entregarán el Premio Aamma a la Trayectoria, el Premio Valores de la Academia de Cine de Andalucía, el Premio RTVA Cineasta Andaluza, el Premio del Público Diputación de Cádiz al Mejor Cortometraje Feminista y el Premio Más Chiclana.

Generamma es un festival organizado por la Asociación Andaluza de Mujeres de los Medios Audiovisuales (Aamma), con la financiación del Servicio de Igualdad de la Diputación de Cádiz; la subvención y equipamientos del Ayuntamiento de Chiclana, y con ayuda del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) y el patrocinio de la Consejería de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte de la Junta de Andalucía.

Esta sexta edición cuenta además con la colaboración de otras entidades y profesionales comprometidos con el impulso del cine hecho por mujeres.