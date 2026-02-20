Las películas de Disney tematizan la Cabalgata del Carnaval de San Fernando (Cádiz) del domingo, con diez carrozas

Cabalgata de Carnaval de San Fernando en febrero de 2025. - AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 20 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) celebrará el próximo domingo 22 de febrero la tradicional Cabalgata de Carnaval 2026 que volverá a llenar las calles de la ciudad de color, música y animación con un total de diez carrozas y diversos pasacalles inspirados en la temática de las películas de Disney, que acompañarán al cortejo, integrando tanto a servicios municipales como a colectivos y entidades participantes.

El desfile se abrirá con la Policía Local y Protección Civil, seguido del pasacalles de agrupaciones locales, ha indicado el Ayuntamiento de San Fernando en una nota.

A continuación, formarán parte del recorrido las carrozas y pasacalles inspirados en películas de Disney como Mulán, Lilo y Stitch, Brave, Mickey Mouse, Bahía Sur, El Jorobado de Notre Dame, y también otras como una carroza de la película Canta, de la serie Stranger Things, así como la de la de Bahía Sur, una carroza inspirada en las fiestas venecianas, un pasacalles de ritmos cubanos, y para cerrar la carroza de las colombinas.

La salida está prevista a las 12,00 horas y la llegada de la cabeza del desfile a la plaza del Carnaval se estima en torno a las 14,00 horas. El recorrido será por la avenida Constitución, rotonda Tomás y Valiente, carretera de Camposoto, calle Luis Milena, calle Real y finalizará en la plaza del Rey.

En materia de limpieza y seguridad, el Ayuntamiento ha diseñado un dispositivo especial que irá de forma inmediata tras el paso del cortejo para garantizar que el recorrido quede en las mejores condiciones posibles en el menor tiempo. Este refuerzo se sumará al operativo ordinario previsto para todo el fin de semana, con el objetivo de mantener los espacios públicos limpios, cuidados y preparados para el desarrollo del resto de actividades programadas.

En cuanto a la seguridad, se ha previsto un importante refuerzo de efectivos para asegurar el normal desarrollo del evento y velar por la tranquilidad de la ciudadanía y visitantes. Durante el fin de semana participarán un total de 25 agentes de los cuerpos de Policía Local y Policía Nacional, que coordinarán el dispositivo de control, regulación del tráfico y prevención.

Además, el operativo contará con la colaboración de 23 voluntarios y voluntarias de Protección Civil, encargados de labores de apoyo y atención, así como con seis efectivos del Consorcio de Bomberos, preparados para intervenir ante cualquier eventualidad.

Con este despliegue, el Ayuntamiento busca garantizar que la jornada festiva se desarrolle con normalidad, seguridad y en un entorno adecuado para el disfrute de todos los asistentes.

El Ayuntamiento ha recordado que, como ocurriera el pasado año, se ha prohibido la venta y utilización de aerosoles de espuma durante la celebración de las fiestas. Esta medida responde a las molestias que genera entre la ciudadanía el uso de la denominada serpentina en espray, cuyo consumo ha aumentado en los últimos años en todo tipo de celebraciones, especialmente durante el Carnaval.

Durante todo el segundo fin de semana de Carnaval, San Fernando ha programado una amplia agenda de actividades en distintos espacios de la ciudad, destacando actuaciones de agrupaciones carnavalescas, el concurso de agrupaciones infantiles, reconocimientos y actividades populares.

Así, en estos días pasarán por el escenario de la plaza del Carnaval grupos como la comparsa de Martínez Ares, la chirigota del Peluca, el cuarteto del Gago o el coro de Luis Rivero.

Con esta programación, la ciudad afronta el segundo fin de semana de Carnaval con una amplia oferta de actividades pensadas para el disfrute de la ciudadanía isleña y de todas aquellas personas que vengan a la ciudad durante estos días.