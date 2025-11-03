Una persona herida tras sufrir una caída cuando practicaba parapente en Algodonales (Cádiz)

Mirador de Levante en Algodonales, donde ha resultado herida una persona cuando hacía parapente - EUROPA PRESS

CÁDIZ 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha resultado herida tras sufrir una caída mientras practicaba parapente en Algodonales (Cádiz), según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.

El teléfono de emergencias ha recibido un aviso a las 13,40 horas de este lunes solicitando ayuda para una persona que había resultado herida en el suelo tras sufrir una caída cuando practicaba parapente. Los hechos han ocurrido en una zona conocida como Mirador de Levante.

La sala de emergencias ha activado de inmediato al Centro de Emergencias Sanitarias, que ha movilizado un helicóptero, a la Guardia Civil, a la Policía Local, al Centro de Control de Tránsito Aéreo y al de Coordinación y Rescate.

Los sanitarios desplazados al lugar han confirmado el traslado del herido al Hospital Puerta del Mar, sin que hayan trascendido más datos del suceso.