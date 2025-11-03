Pescadores de Rota (Cádiz) presentan una nueva marca colectiva para identificar el origen y calidad de su pescado

El gerente de la OPP72, Nicolás Fernández, el alcalde de Rota, Javier Ruiz Arana, y la delegada de Fomento, Encarna Niño, presentan la marca 'Pescados de Rota' - OPP72

ROTA (CÁDIZ), 3 (EUROPA PRESS)

La Organización de Productores Pesqueros Artesanales Lonja de Conil, La Atunara y Rota (OPP72) ha presentado este lunes en la lonja de Rota (Cádiz) la nueva marca colectiva 'Pescado de Rota OPP72', un distintivo que permitirá identificar y poner en valor el pescado capturado en aguas roteñas antes de que finalice el año.

El acto ha contado con la participación del gerente de la OPP72, Nicolás Fernández, junto al alcalde de Rota, Javier Ruiz Arana, y la delegada de Fomento, Encarna Niño, ha indicado la entidad pesquera en una nota.

Durante la presentación, Nicolás Fernández ha señalado que el objetivo de esta iniciativa es "diferenciar el pescado de cercanía" y ofrecer al consumidor "una garantía de frescura, trazabilidad y calidad". "El mejor pescado es el de proximidad. Identificarlo ayuda a que no se confunda y que quienes lo compren sepan que están adquiriendo un producto que cumple con parámetros de calidad desde su captura hasta su venta", ha afirmado.

La marca comenzará a aplicarse en la corvina roteña, una especie "de gran prestigio" por su calidad y sabor, y se irá extendiendo progresivamente al resto de productos pesqueros capturados en el litoral de Rota.

Cada pieza identificada con el sello 'Pescado de Rota OPP72' incluirá un código QR que permitirá conocer detalles como el arte de pesca empleada, la embarcación, el patrón, el tiempo transcurrido desde la captura hasta la lonja y, además, ofrecerá recetas elaboradas con las especies locales.

Fernández ha destacado que este paso supone "un impulso" para el sector pesquero artesanal, que en Rota cuenta actualmente con menos de una decena de embarcaciones, pero mantiene "un alto nivel de profesionalidad y compromiso con la sostenibilidad".

"Es una forma de apoyar a quienes hacen bien su trabajo y garantizan que el consumidor reciba un producto fresco, responsable y de altísima calidad", ha señalado.

El alcalde de Rota ha agradecido a la OPP72 la puesta en marcha de esta iniciativa, considerando que tener un sello propio es "una garantía de calidad y una oportunidad para reforzar nuestra identidad local y turística". Desde el Ayuntamiento, ha continuado, "apoyaremos todas las acciones que impulsen el producto local y nuestra tradición pesquera".

Con la creación de esta marca colectiva, la OPP72 continúa ha asegurado que avanza en su compromiso con "la transparencia, la trazabilidad y la valorización del producto artesanal", ofreciendo al consumidor un pescado "con garantía de origen, sostenibilidad y sabor a lo nuestro".