Picardo dice que "hoy la democracia está en Gibraltar", cuyos ciudadanos están llamados a las urnas

Publicado 17/10/2019 12:08:07 CET

GIBRALTAR, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro Principal de Gibraltar y candidato a la reelección encabezando el Partido Socialista Laborista, Fabian Picardo, ha afirmado que "hoy la democracia está en Gibraltar", donde los ciudadanos, más de 24.000, están llamados a ejercer su derecho al voto en las elecciones que servirá para conformar el nuevo Parlamento gibraltareño.

En declaraciones a los periodistas, Picardo no se ha querido referir a las consecuencias o la incidencia que puede tener el Brexit en esto comicios. No obstante, sobre la posibilidad de un acuerdo para que no haya un Brexit duro, y no se si puede que ya haya acuerdo en Bruselas pero no en Londres todavía entre las diferentes partes que constituyen el Reino Unido.

El candidato a la reelección ha hecho hincapié en la importancia de que los ciudadanos vayan a votar. "No todo el mundo tiene el derecho al voto y hoy en Gibraltar es un día de gran responsabilidad para cada ciudadano que debe salir a votar por lo que piense que es mejor para el futuro de su familia y su nación".

En relación si con el Brexit en las puertas las eleciones en Gibraltar podían tener un carácter diferente, Picardo ha asegurado que "las elecciones en Gibraltar siempre tienen un aliciente diferente sea Brexit, temas nacionales, internacionales o cambio de gobierno, siempre hay algo que las diferencia de las otras, como en cualquier democracia".

Cabe recordar que más de 24.000 gibraltareños están llamados a las urnas este jueves, desde las 9,00 a las 22,00 horas, para acudir a los 15 colegios electorales que se han abierto para que voten y puedan elegir a sus representantes al Ministro Principal y sus representantes en el Parlamento de Gibraltar. Los resultados se conocerán sobre las 8,00 horas del viernes.

PARLAMENTO UNICAMERAL

El Parlamento de Gibraltar es unicameral, con 17 escaños y un presidente que no es diputado. Los 17 escaños representan a una única circunscripción. Para su elección, los votantes recibirán una papeleta de voto con las lista nominal de 32 candidatos: diez de cada uno de los partidos o coaliciones --se presentan tres-- y dos candidatos independientes.

El votante puede marcar la casilla de diez candidatos en total eligiendo en bloque a un partido --que suele ser lo más habitual-- o mezclando candidatos de los diferentes partidos. Una vez cerrados los colegios electorales empezará el recuento y serán diputados los 17 más votados. Para constituir Gobierno se necesita el apoyo de nueve diputados.

En las lecciones de 2015 la participación fue del 70,77 por ciento y en 2019 el actual Primer Ministro, Fabian Picardo, cabeza de lista del GSLP, vuelve a ser el principal candidato, según las encuestas publicadas por medios gibraltareños, para revalidar el cargo, asumiendo así el que sería su tercer mandato.