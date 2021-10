La plataforma Conexión Bahía de Cádiz lamenta "la falta de medidas para mejorar el transporte público"

CÁDIZ, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La plataforma Conexión Bahía, que integra a más de una veintena de colectivos interesados en el fomento, uso y mejora de la red de transporte público de la Bahía de Cádiz, ha calificado de "muy grave" que no se haya previsto la situación que se viene produciendo en la CA-33 entre Cádiz y San Fernando por las obras en el entorno del río Arillo, al tiempo que ha lamentado "la falta de medidas alternativas para la mejora del transporte público", algo que "está provocando que haya cada día este tipo de problemas en la circulación".

En declaraciones a Europa Press, el portavoz de la plataforma, Pepe Aroca, ha asegurado que "el transporte privado está condenado a morir en el sentido en el que se le conoce, porque la emergencia climática está obligando a repensar el modelo de movilidad, y en eso debe jugar un papel fundamental el transporte público".

De hecho, Aroca ha vaticinado que "en el caso de la Bahía de Cádiz y Jerez, una medida fundamental y necesaria es la puesta en marcha de la línea 1 del tranvía, que desincentivará el uso del transporte privado y que, unido a una mejora de la frecuencia de los servicios ferroviarios del núcleo de Cercanías, mejorará el transporte público".

En este sentido, el portavoz ha manifestado que la plataforma "apuesta por el transporte público" y que "el transporte privado debe estar en retroceso por la emergencia climática", al tiempo que ha asegurado que "se apuesta por el ferrocarril, el tranvía y el transporte público en general" porque "no se puede seguir en la nube de que cuantas más autovías y más coches el modo de transporte es mejor, más bien al contrario".

Además, Aroca ha afirmado que "el tranvía es una parte importante de la solución al problema de la movilidad en la Bahía" y que "donde se ha hecho, tanto en Granada, como en Málaga o Sevilla ha sido importantísimo, y ha tenido un efecto muy bueno en cuanto a facilidad de transporte en la comarca en la que se ha implantado". "Falta que Cádiz también tenga ese modelo de transporte porque es necesario, no hay más que asomarse a las autovías cada día para ver cómo se encuentran", ha detallado.

En cuanto a la propuesta del Gobierno de la futura implantación de peajes en las carreteras de alta capacidad, Aroca ha expresado que "no nos parece mal en el sentido de que el transporte privado tiene que tener una regulación" porque "no puede ir a más". "No se conoce la medida con exactitud, pero cualquier propuesta que vaya en el fomento de desincentivar el transporte privado y aumentar el transporte público apunta en buena dirección", ha subrayado.

Por su parte, David Cifredo, presidente de Facua Cádiz, entidad que también pertenece a Conexión Bahía, ha explicado a Europa Press que "el Consorcio tiene un órgano de participación, que es la Comisión de Participación en la que está Facua (además de otros colectivos presentes también en la plataforma) y en la que se ha venido pidiendo las mejoras de las medidas de movilidad, particularmente la aprobación del Plan Metropolitano de Transportes Bahía de Cádiz, que es el documento fundamental para el desarrollo de la planificación en materia de movilidad, junto con las mejoras en materia de tarjetas, la integración tarifaria del ferrocarril y de los autobuses urbanos".

De esta forma, Cifredo ha apuntado que "la necesidad de que haya asequibilidad al acceso al transporte público es una de las demandas, y esa asequibilidad parte también de que exista el precio más razonable, en este caso con bonificaciones por uso de tarjeta".

Por último, el presidente de Facua ha criticado que "las peticiones de las organizaciones son escuchadas, pero en el desarrollo y ejecución no suelen tener una buena acogida en el Consorcio, como la entrada en vigor del Plan Metropolitano, la necesidad de la actualización del mapa concesional, que está caducado en la gran mayoría de los servicios interurbanos de autobús, la integración tarifaria de Renfe..., esas cuestiones que, aunque se vienen reclamando, no están teniendo efecto".