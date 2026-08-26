Plataforma Puerto Real con Palestina celebra el sábado su segunda marcha solidaria hasta El Puerto (Cádiz)

Asistentes de la primera marcha por Palestina de la Plataforma Puerto Real con Palestina. - PLATAFORMA PUERTO REAL CON PALESTINA

PUERTO REAL (CÁDIZ), 26 (EUROPA PRESS)

La Plataforma Puerto Real con Palestina ha convocado para el próximo sábado 29 de agosto la segunda edición de la marcha solidaria con Palestina 'Desde el Río hasta el Mar', una movilización que llegará una vez más hasta Valdelagrana, en El Puerto de Santa María (Cádiz), y con la que se pretende seguir visibilizando la situación del pueblo palestino y "reclamar el fin de la violencia y de la ocupación".

En una nota, la organización ha detallado que la jornada comenzará a las 9,30 horas con un recorrido en bicicleta desde el antiguo chiringuito Katanga en el Río San Pedro en Puerto Real, hasta la Casa de Los Toruños, ya en Valdelagrana. A las 11,00 horas dará comienzo el segundo tramo, a pie, que recorrerá el Paseo Marítimo de Valdelagrana hasta la Oficina de Turismo de El Puerto, en la avenida de la Paz.

Desde la Plataforma han señalado que la convocatoria pretende contribuir a "seguir visibilizando la causa palestina en un momento en el que ha perdido presencia en los medios de comunicación" a pesar de que "la situación continúa siendo tanto o más preocupante que hace un año", como han advertido.

La organización ha denunciado "la continuidad de los bombardeos, las demoliciones, los asesinatos y la crisis alimentaria en Gaza, así como el incremento de las detenciones, los ataques, la destrucción de viviendas y cultivos y la expansión de asentamientos en Cisjordania".

Estos hechos, han señalado, "representan un redoble de la colonización y ocupación y requieren una respuesta social".

Con esta movilización, Puerto Real con Palestina hace un llamamiento a la ciudadanía para participar en la denuncia de lo que han calificado como "limpieza étnica y genocidio" contra el pueblo palestino y para reclamar, entre otras medidas, "el fin del genocidio, la ruptura de relaciones con Israel, el fin del comercio de armas y un embargo energético".

La Plataforma ha animado a la ciudadanía a sumarse a cualquiera de los dos tramos de la marcha y a participar en una jornada que combina actividad deportiva y movilización reivindicativa en solidaridad con Palestina.